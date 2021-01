Bologna-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna e Verona si affrontano al Dall'Ara nella 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BOLOGNA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 gennaio 2021

16 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Streaming: Sky Go

Il sogno europeo del Verona passa dalla trasferta di Bologna. La 18ª giornata di dopo il derby di propone una sfida tra due squadre che vivono momenti di classifica ben diversi tra loro: c'è chi non si vuole staccare dal treno di vetta e chi aspira a quelle posizioni, ma per ora le guarda dal basso.

Il Verona ha ritrovato la via della vittoria in casa contro il , dopo che mancava dal 2 novembre. I tre punti conquistati hanno fatto salire la squadra di Juric fino a 27 punti, al nono posto, in piena corsa per un posto in Europa. Il Bologna è invece fermo a 17 e continua a non vincere: tre pareggi e cinque sconfitte nelle ultime otto.

I precedenti soorridono ai rossoblù, che nelle ultime quattro stagioni hanno vinto due volte e pareggiato in due occasioni, senza mai perdere. L'ultima vittoria del Verona a Bologna è dell'aprile 2016, uno 0-1 marcato da Samir.

In questa pagina potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Bologna-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-VERONA

Bologna-Verona, gara valida per la 18ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna sabato 16 gennaio 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Partita che si giocherà a porte chiuse.

Come sempre per l'anticipo delle 15 del sabato, Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Il match potrà essere seguito sul canale Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, 473 del digitale.

Bologna-Verona potrà essere seguito in diretta grazie alla piattaforma Sky Go. Gli abbonati Sky potranno scaricare gratuitamente l'app su pc, smartphone o tablet e accedere con le proprie credenziali, per poi selezionare la partita nel palinsesto.

L'alternativa è invece Now Tv, servizio di streaming online offerto da Sky: acquistando uno dei pacchetti si potrà seguire il meglio della serie a su vari dispositivi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Bologna-Verona anche in diretta testuale su Goal. Vi offriremo già dal prepartita spunti sul match, dalle formazioni alle statistiche e curiosità, per poi accompagnarvi minuto per minuto fino al triplice fischio finale raccontando le azioni salienti del match.

Il Bologna ritrova Svanberg a centrocampo dopo aver scontato il turno di squalifica: probabile coppia con Schouten. Anche Barrow spinge per rientrare dal primo minuto: dovrebbe fargli posto Vignato. In avanti ancora Palacio candidato al ruolo di punta centrale, con Orsolini e Soriano a completare il reparto. In difesa De Silvestri è recuperato, ma sulla destra dovrebbe essere confermato Tomiyasu, con Danilo e Paz centrali, mentre a sinistra Dijks si riprenderà il posto da Hickey. Difficile il recupero di Skorupski, tra i pali ancora Da Costa.

Rispetto all'undici che ha battuto il Crotone, Juric potrebbe varare soltanto alcune rotazioni in difesa: Dawidowicz e Günter potrebbero rimpiazzare Ceccherini e Magnani e comporre il trio insieme a Lovato. Ilic con Tameze a centrocampo, dove manca ancora Veloso. Faraoni e Dimarco confermatissimi, così come Kalinic riferimento offensivo, con Barak e Zaccagni a supporto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.