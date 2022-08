Bologna-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita il Verona nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Verona di Gabriele Cioffi nella 2ª giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla sconfitta per 2-1 all'esordio contro la Lazio, mentre gli scaligeri hanno rimediato un pesante k.o. interno per 2-5 nella prima giornata contro il Napoli.

Segui Bologna-Verona su DAZN. Attiva ora Nei 23 precedenti in Serie A fra le due squadre, i rossoblù conducono nelle statistiche con 11 successi, 8 pareggi e 4 affermazioni dei gialloblù. Il Verona non batte in trasferta il Bologna in campionato dal 4 aprile 2016, quando la squadra di Delneri si impose 0-1 sugli emiliani guidati da Donadoni. Il Bologna detiene alcuni primati nella prima giornata: è la squadra che ha schierato l'11 titolare più vecchio (oltre 29 anni di età, unica formazione insieme all'Inter), nonché quella che ha vinto meno contrasti (4) e quella con la percentuale di contrasti vinti più bassa (31%). Roberto Soriano, che non segna dal 14 marzo 2021 in Serie A, ha nel Verona una delle due vittime preferite nel massimo torneo, avendo realizzato contro i gialloblù 4 goal, come contro il Parma, e fornito 2 assist. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Bologna-Verona si disputerà la sera di domenica 21 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, e sarà la 47ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.45.

La partita di Serie A, Bologna-Verona, potrà essere seguita in diretta televisiva attraverso diverse modalità. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il confronto Bologna-Verona sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN, disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca di Bologna-Verona su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà supportato da Sergio Floccari al commento tecnico. Sky, invece, ha affidato la telecronaca della sfida del Dall'Ara a Dario Massara, con Lorenzo Minotti come seconda voce.

Grazie a DAZN e Sky Go gli utenti dei due provider potranno seguire Bologna-Verona in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oltre che su tutti i dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad. In quest'ultimo caso occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Una volta finita la partita, gli utenti DAZN avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai clienti che acquistano il pass Sport anche le partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la partita Bologna-Verona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Mihajlovic si affiderà al 3-4-2-1 e dovrà fare a meno degli squalificati Soumaoro e Ferguson. Il tecnico serbo punterà nuovamente in attacco su Arnautovic. Sulla trequarti Soriano e Barrow, che potrebbe spuntarla rispettivamente su Orsolini e Sansone, agiranno a supporto. De Silvestri e Cambiaso dovrebbero presidiare le due fasce. In mezzo al campo spazio a Schouten e Nico Domínguez. In difesa linea a tre composta da Bonifazi, Medel e Lykogiannis. Fra i pali ci sarà Skorupski.

Cioffi, la cui panchina già traballa, punterà sul 3-5-2. Davanti al portiere Montipò, in difesa dovrebbero essere confermati Dawidowicz, Günter e Ceccherini, fatto salvo il possibile impiego del centrale mancino colombiano Juan Cabal, ultimo arrivato. A centrocampo potrebbe rivedersi dopo la squalifica Miguel Veloso in cabina di regia, con Hongla come alternativa al portoghese. Ilic e Tameze agiranno da mezzali, mentre sulle due fasce giocheranno Faraoni e Lazovic. In attacco tandem composto da Henry e Lasagna.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.