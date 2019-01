Bologna, ufficiale l'arrivo di Mihajlovic sulla panchina rossoblù

E' ufficiale il ritorno di Sinisa Mihajlovic al Bologna: l'allenatore serbo ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un'altra stagione.

Si attendeva l’ufficialità, adesso c’è anche quella: il pesantissimo ko casalingo subito contro il Frosinone ha segnato la fine dell’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Il club felsineo ha infatti deciso di ripartire da Sinisa Mihajlovic, il cui approdo all’ombra delle Due Torri è stato confermato nella serata di lunedì.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Bologna, ha annunciato il cambio alla guida della prima squadra, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Siniša Mihajlović è il nuovo allenatore del Bologna



Bentornato mister #WeAreOne pic.twitter.com/KVttr8aLVO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 28 gennaio 2019

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. L'articolo prosegue qui sotto Il Bologna Fc 1909 rende noto inoltre di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019-20”.

Per Mihajlovic, si tratta di un ritorno a Bologna, visto che ha già guidato la compagine rossoblù nella sua prima stagione da allenatore in prima, nell’annata 2008/09 quando subentrò a Daniele Arrigoni a novembre, per poi essere sostituito a sua volta da Papadopulo ad aprile.

Al tecnico serbo il compito di risollevare una squadra che è attualmente terzultima in classifica e che non vince una partita allo scorso 30 settembre quando superò per 2-1 l’Udinese.