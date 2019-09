Udinese-Bologna, Soriano espulso per proteste a gara finita: rischio lunga squalifica

Al termine di Udinese-Bologna, Roberto Soriano è stato espulso per proteste. Il centrocampista felsineo rischia di fronteggiare una lunga squalifica.

A decidere - ci ha pensato un goal di Stefano Okaka, nel primo ma la tensione si è trascinata anche dopo il fischio finale. Il protagonista, stavolta in negativo, è stato Roberto Soriano.

Il trequartista del Bologna ha ricevuto un rosso a gara già conclusa, per proteste eccessive nei confronti del direttore di gara, pochi attimi dopo il triplice fischio finale.

L'ex e , partito titolare e rimasto in campo per tutti i minuti, ha contestato in maniera accesa le decisioni di Giua, il quale lo ha espulso.

Una decisione che ora può costare una squalifica più lunga rispetto alla canonica giornata, a seconda di cosa l'arbitro scriverà nel referto. Senza dubbio non sarà a disposizione per la gara contro la .