Notizie sulla squadra

Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Emil Holm, Juan Miranda, Jay Enem, Lorenzo De Silvestri e Nicolò Cambiaghi per infortunio, mentre Torbjørn Lysaker Heggem non è stato convocato per ragioni disciplinari. Il probabile undici del Bologna prevede Skorupski in porta, Theate, Darmian e Casale in difesa, Pobega, Zortea e Ferguson a centrocampo, con Orsolini, Bernardeschi e Odgaard a supporto.

Paolo Zanetti dovrà rinunciare a Idrissa Gueye, David Alaba, Nicolò Bertola e Alessandro Zanoli per infortunio. Il probabile undici dell'Udinese vede Okoye tra i pali, con Solet, Palma, Abankwah e Vojvoda in difesa, Piotrowski, Karlstroem e Kamara a centrocampo, e Davis, Ekkelenkamp e Zaniolo nel tridente offensivo.

Anteprima della partita Bologna vs Udinese

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 09:00 Stadio Renato Dell'Ara

Il Bologna di Raffaele Palladino ospita l'Udinese allo Stadio Renato Dell'Ara domenica 22 novembre 2026, nella dodicesima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano all'appuntamento in ottimo momento, forti di quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato che li hanno proiettati in zona Europa.

L'Udinese, invece, vive una crisi profonda. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, appena tre gol segnati e dodici subiti: i friulani occupano l'ultimo posto in classifica e il cambio in panchina con l'arrivo di Paolo Zanetti non ha ancora invertito la rotta.

In casa Bologna non mancano le tensioni. Palladino ha escluso il difensore norvegese Torbjørn Lysaker Heggem dalla lista dei convocati dopo le dichiarazioni rilasciate dal giocatore durante la sosta, in cui non aveva nascosto il proprio malcontento per lo scarso utilizzo. Una presa di posizione netta del tecnico, che ha parlato chiaro in conferenza stampa.

Sul fronte Udinese, Zanetti valuta un cambio tra i pali. Okoye, tra i migliori della scorsa stagione, ha vissuto un crollo di rendimento nelle ultime settimane, con 25 gol subiti che rendono quella friulana la seconda difesa peggiore del campionato. Il portiere polacco Mrozek potrebbe fare il suo esordio in Serie A proprio domenica.

C'è poi il caso Dovbyk, attaccante ucraino in prestito al Bologna dalla Roma, che è scivolato ai margini delle rotazioni di Palladino. Le voci di un possibile ritorno anticipato in Spagna, con il Valencia sulle sue tracce, alimentano l'incertezza in casa friulana.

Nicolò Cambiaghi, invece, è recuperato dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale contro la Francia. L'esterno è tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì 18 novembre e dovrebbe essere disponibile, anche se resta da capire se partirà titolare.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni necessarie."

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