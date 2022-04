Bologna-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita l'Udinese di Gabriele Cioffi nella 34ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono ormai certe della loro permanenza in Serie A e lottano per una posizione a metà classifica. I felsinei si trovano attualmente al 13° posto a quota 38 punti, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 14 k.o., i friulani li precedono in 12ª posizione con 39, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Entrambe le squadre devono recuperare una partita.

Nei 36 precedenti giocati in Serie A dalle due formazioni in casa dei rossoblù, il bilancio sorride a questi ultimi, che hanno collezionato 18 vittorie, a fronte di 10 affermazioni bianconere e di 8 pareggi. Tutte le ultime 4 gare nel massimo campionato fra Bologna e Udinese sono terminate con lo stesso risultato, un pareggio per 1-1. Non è mai accaduto nella storia del confronto che si verificassero 5 pareggi di fila.

Il Bologna ha ottenuto una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre l'Udinese ha collezionato 3 vittorie di fila e un k.o. nel recupero con la Salernitana nelle precedenti 4 gare disputate.

L'austriaco Marko Arnautovic, autore finora di 12 reti, è il bomber dei rossoblù, ma dovrà saltare la sfida del Dall'Ara per squalifica. Fra i friulani spiccano invece gli 11 goal realizzati dal portoghese Beto (assente per infortunio) e dallo spagnolo Gerard Deulofeu. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-UDINESE

Bologna-Udinese si giocherà il pomeriggio di domenica 24 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 74ª in Serie A fra le due formazioni, e verrà arbitrata dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-UDINESE IN TV

La sfida Bologna-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bologna-Udinese su DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

BOLOGNA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, grazie a DAZN potrà vedere Bologna-Udinese in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, basterà ripetere quest'ultima operazione una volta collegatisi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand da parte dei clienti.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Bologna-Udinese anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con il racconto degli eventi, dei goal e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE

Mihajlovic, ancora in ospedale per la cura della leucemia, schiererà i felsinei con il 3-4-2-1 e dovrà fare i conti con le squalifiche di Arnautovic, Medel e Soumaoro dopo l'ultima gara con la Juventus. Kingsley è, invece, l'unico infortunato. Davanti sarà avanzato nel ruolo di prima punta Barrow, con Orsolini e Soriano (favorito su Vignato) a sostegno sulla trequarti. In mediana Svanberg e Schouten (in vantaggio su Nico Domínguez) formeranno la coppia di ianterni, con Hickey confermato sulla fascia destra e Dijks su quella mancina. In difesa, davanti al portiere Skorupski, linea a tre formata da Bonifazi, Binks e Theate.

Cioffi manderà in campo i friulani con il consueto 3-5-2. In tre sono ai box per problemi fisici, fra cui Beto. In porta ci sarà Silvestri, con Rodrigo Becão, Pablo Marí e Pérez a comporre la linea a tre difensiva. La regia sarà affidata a Walace, con Arslan (Pereyra è sempre in dubbio) e Makengo mezzali ai suoi lati. A presidiare le corsie laterali saranno invece Nahuel Molina e Udogie. Davanti tandem d'attacco composto da Success, in vantaggio su Pussetto, e da Deulofeu.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marì, N. Pérez; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.