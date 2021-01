Bologna-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida l'Udinese nella 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa l'Udinese di Luca Gotti nella 16ª giornata di . I felsinei sono dodicesimi in classifica con 16 punti, frutto di 4 successi, 4 pareggi e 7 sconfitte, i friulani occupano la 13ª posizione a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Segui Bologna-Udinese in diretta streaming su DAZN

I rossoblù sono in vantaggio nelle statistiche dei 35 precedenti in Serie A disputati in casa: 17 le vittorie, a fronte di 9 pareggi e di 6 affermazioni bianconere.

Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Altre squadre

Il Bologna viene da 4 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, l'Udinese invece ha riportato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 4 gare giocate.

Roberto Soriano con 6 goal è il miglior marcatore degli emiliani, mentre gli argentini Ignacio Pussetto e Rodrigo De Paul sono i giocatori più prolifici della squadra friulana con 3 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-UDINESE

Bologna-Udinese si giocherà il pomeriggio di mercoledì 6 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 71ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La partita Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Udinese sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1+ (numero 212 del satellite) per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, con il supporto di Roberto Cravero al commento tecnico.

Attraverso DAZN tifosi e appassionati potranno seguire Bologna-Udinese in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, quindi avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer e notebook, anche collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale sarà resi disponibili anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Mihajlovic perde De Silvestri, la cui assenza per infortunio si aggiunge a quelle del portiere Skorupski e dei vari Santander, Mbaye, Medel e Sansone. Out per squalifica anche l'uruguayano Nico Domínguez. Davanti al secondo portiere Da Costa, a destra sarà spostato il giapponese Tomiyasu, con Hickey a sinistra e al centro la coppia formata da Danilo e Paz. In mediana si rivedrà dal 1' Svanberg accanto a Schouten. Palacio agirà da centravanti, con Skov Olsen (in vantaggio su Orsolini e Vignato), Soriano e Barrow come trequartisti.

L'articolo prosegue qui sotto

Gotti si affiderà al consueto 3-5-2 e ritrova in difesa il brasiliano Rodrigo Becão, che dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare a spese di De Maio e completare il reparto difensivo dei friulani accanto a Bonifazi e Samir. In porta ci sarà l'argentino Musso, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar saranno i due esterni di fascia. Mandragora sarà il regista di centrocampo, con De Paul e Roberto Pereyra mezzali ai suoi lati. In attacco out Pussetto infortunato, accanto a Lasagna dovrebbe giocare Forestieri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna.