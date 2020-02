Bologna-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida l'Udinese nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida l' di Luca Gotti nell'anticipo della 25ª giornata di . I felsinei sono decimi in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, i friulani si trovano al 15° posto a quota 26 con 7 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Il bilancio dei 34 precedenti giocati in casa dei rossoblù sorride a questi ultimi con 18 vittorie, 10 affermazioni dei bianconeri e 6 pareggi. L'Udinese tuttavia ha vinto ben 7 delle ultime 10 gare complessive giocate con il Bologna in Serie A (3 pareggi), incluse le ultime 2.

La squadra emiliana subisce almeno un goal da 19 partite consecutive in Serie A: soltanto in un'occasione nella sua storia la squadra rossoblù ha fatto registrare una serie negativa peggiore, nella stagione 1955/56 con 21 match di fila con goal subiti.

La sfida di andata alla Dacia Arena aveva visto un successo di misura per 1-0 dei friulani, con goal partita realizzato da Stefano Okaka. Il Bologna è reduce da 3 vittorie consecutive e una sconfitta nell'ultimo turno con il , mentre l'Udinese ha riportato 2 sconfitte e 2 pareggi di fila nelle ultime 4 giornate.

Riccardo Orsolini è il miglior marcatore del Bologna con 7 goal realizzati, e realizzò proprio all'Udinese il suo primo in Serie A nel settembre 2018. L'argentino Rodrigo De Paul, autore di 5 reti, è invece il giocatore più prolifico dell'Udinese. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Udinese

Bologna-Udinese Data: 22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-UDINESE

Bologna-Udinese sarà disputata il pomeriggio di sabato 22 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 70° confronto in Serie A fra le due squadre.

L'anticipo Bologna-Udinese sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Davide Polizzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Bologna-Udinese anche in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Mihajlovic avrà indisponibili ben 9 elementi: sono infatti squalificati Schouten e Denswil, mentre salteranno la gara per infortunio i vari Soriano, Sansone, Medel, Krejci, Dijks, Santander e Svanberg. Il modulo sarà il solito 4-2-3-1. Davanti Palacio sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle sulla trequarti il gioiellino Skov Olsen affiancherà Orsolini e Barrow. Sulla mediana spazio a Nico Domínguez con Poli. In difesa, davanti al portiere Skorupski, Bani e Danilo formeranno la coppia centrale, con Tomiyasu e Mbaye terzini.

Gotti risponderà con il 3-5-2. In attacco probabile chance per Nestorovksi al posto di Lasagna per fare coppia con Okaka. In mediana Stryger Larsen e Sema dovrebbero essere i due esterni - anche se a sinistra resta quotata anche la candidatura di Zeegelaar - con Mandragora in cabina di regia e De Paul e Fofana mezzali. In porta giocherà Musso, con Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Nuytinck a formare la linea a tre difensiva. Out per infortunio il francese De Maio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka