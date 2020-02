Bologna-Udinese 1-1: Palacio riprende i friulani in pieno recupero

Si è chiusa sull’1-1 la sfida che al Dall’Ara ha visto protagoniste Bologna ed Udinese. Alla rete di Okaka ha risposto Palacio nel recupero.

Più forte delle tante assenze e di un risultato che sembrava ormai già scritto. Il non si arrende mai e se ne accorge a sue spese anche l’ . E’ finita infatti 1-1 una sfida che fino al 92’ i friulani stavano conducendo e che sembrava destinata a chiudersi con la prima vittoria bianconera in questo girone di ritorno.

Al Renato Dall’Ara , sono stati i felsinei a partire meglio e a dare fin da subito l’impressione di voler fare la partita, ma l’incapacità di alzare i ritmi e la scarsa lucidità in fase di costruzione, non ha consentito loro di trovare i varchi giusti all’interno delle maglie di una difesa bianconera estremamente attenta e compatta.

Dopo 20’ di gioco all’insegna di un sostanziale equilibrio, ma anche dopo una buona occasione capitata sui piedi di Orsolini, gli uomini di Gotti sono riusciti ad alzare il proprio baricentro e a guadagnare metri in campo. Al 33’ il goal che ha sbloccato la partita: pallone morbido messo da De Paul direttamente da calcio piazzato verso il centro dell’area rossoblù, Okaka stacca quasi indisturbato e non lascia scampo a Da Costa. Nel finale di frazione il Bologna torna ad affacciarsi in avanti, ma il risultato non cambia, si torna negli spogliatoi con gli ospiti avanti.

Nella ripresa il Bologna spinge fin da subito sull’acceleratore, ma come nei primi 45’ trovare spazi non è facile. L’Udinese gestisce la situazione con buona sicurezza, chiudendosi nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede. Al 53’ è Musso ad opporsi ad Orsolini, ma l’azione più pericolosa la confezionano i friulani al 75’ quando un ottimo Mbaye riesce a murare Lasagna dopo un bel cross rasoterra di De Paul.

In pieno recupero, quando manca pochissimo al triplice fischio finale, la doccia fredda per i bianconeri: pallone di Tomiyasu dalla destra, Orsolini va a vuoto, ma splendidamente posizionato in area c’è Palacio che con freddezza batte Musso.

E’ la rete che vale l’1-1 finale, quella che fa esplodere il Dall’Ara e che non permette all’Udinese di scrollarsi via quell’astinenza da vittorie che dura ormai da metà gennaio.

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 1-1

MARCATORI: 33’ Okaka (U), 92’ Palacio (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (82’ Juwara), Dominguez; Orsolini, Skov Olsen (59’ Baldursson), Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (63’ Walace), Sema (37’ Zeegelaar); Lasagna (81’ Jajalo), Okaka. All.: Gotti

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul (U), Okaka (U)

Espulsi: Nessuno