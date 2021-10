Il Bologna ripreso ad Udine, Mihajlovic su tutte le furie: "Era fallo su Skorupski"

Sinisa Mihajlovic commenta il pareggio tra Udinese e Bologna: “Perchè il VAR non interviene? Non so fin quando possiamo andare avanti così”.

Il Bologna sfiora la vittoria sul campo dell’Udinese, ma alla fine deve accontentarsi di un 1-1 subito in rimonta che non gli permette di affacciarsi nelle zone alte di classifica. Un pareggio, quello maturato alla Dacia Arena, che lascia l’amaro in bocca in casa rossoblù, anche perché la rete di Beto potrebbe essere stata viziata da un fallo di Becao su Skorupski non ravvisato né dall’arbitro, né dal VAR.

Sinisa Mihajlovic, commentando la gara ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua delusione.

“Cercherò di restare calmo, anche se mi riesce difficile. Parto da una premessa: noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per errori arbitrali, ma perché non l’abbiamo chiusa, pur avendo avuto un sacco di occasioni per farlo. Detto questo poi vado a vedere cosa è successo in campo. Io non capisco perché se uno viene giustamente espulso perché è stato ammonito due volte, l’arbitro deve poi andare a compensare con tutte le altre decisioni. Vorrei rivedere l’ammonizione di Svanberg. Io sapendo come funzionano le cose ho dovuto sostituirlo con Vignato. Sapevo che sarebbe arrivata la compensazione per l’espulsione di Pereyra”.

Il tecnico del Bologna ritiene che quella dell’Udinese sia stata una rete irregolare.