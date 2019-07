Il Bologna su Twitter 'annuncia' l'ex stella NBA Jason Terry: "Uno di noi"

L'ex stella NBA Jason Terry posa con una maglia del Bologna personalizzata. L'account Twitter del club lo posta: "Uno di noi!".

Alla campagna acquisti estiva del si aggiunge un altro nome... un po' particolare. Non parliamo infatti né di un calciatore, né di un allenatore o un dirigente. Bensì di una ex star della NBA.

L'ex cestista Jason Terry ha infatti posato con una maglia dei rossoblù e il numero 4 sulla schiena. Il 'Bologna' lo ha scherzosamente 'annunciato' sul proprio profilo Twitter ufficiale.

"Jason Terry uno di noi!"

Il forte legame della città di Bologna col basket dunque si conferma: non solo Virtus e Fortitudo, ma anche ex campioni NBA che posano con la divisa rossoblù.

Jason Terry, detto 'The Jet', ha giocato in NBA per 19 anni, dal 1999 al 2018, vincendo il premio di 'Sesto uomo dell'anno' nel 2009 con i Dallas Mavericks, stessa franchigia con cui si è laureato campione NBA nel 2011 da grande protagonista.