Bologna, torna Mihajlovic: contratto fino a giugno con opzione

Tutto fatto per il ritorno di Sinisa Mihajlovic al Bologna: l'allenatore serbo firmerà un contratto fino a giugno con opzione per un'altra stagione.

Il pesantissimo ko casalingo contro il Frosinone ha scatenato la furia della società: l'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna è arrivata inevitabilmente al capolinea: la dirigenza ha già trovato l'accordo per il ritorno di Sinisa Mihajlovic.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', è stato tutto definito per il ritorno sulla panchina rossoblù dell'allenatore serbo, che firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per un'altra stagione in caso di salvezza.

Mihajlovic ha già guidato il Bologna dal novembre 2008 all'aprile 2009, con una media punti di 0,91 in 22 partite: ora la nuova chiamata del patron Saputo per un ritorno in Serie A dopo l'ultima esperienza allo Sporting.