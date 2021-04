Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna riceve il Torino nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Bologna-Torino

Data: 21 aprile 2021

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport (253 del satellite, 484 digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Tra le sfide in programma per la 32ª giornata di Serie A figura quella tra Bologna e Torino, squadre in corsa per la salvezza ma in situazioni di classifica molto diverse (felsinei vicini al traguardo, granata in piena bagarre).

La formazione di Mihajlovic è reduce dalla bella vittoria per 4-1 contro lo Spezia . Questo successo casalingo colloca i rosoblù a 37 punti, con ben 12 lunghezze di margine sul terz'ultimo posto occupato dal Cagliari.

Torino in grande forma e galvanizzato dal 3-1 ottenuto in casa contro la Roma . Un successo che, sommato al precedente contro l'Udinese, porta i granata a raggiungere Fiorentina e Benevento a quota 30 punti.

Il match tra Bologna e Torino non può essere una gara banale per Mihajlovic, tecnico granata tra il 2016 e il 2018. All'andata è finita 1-1 : un pareggio firmato dai goal di Verdi e Soriano.

In questo articolo troverete tutte le informazioni importanti su Bologna-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che vedremo in campo al fischio d'inizio fino ai suggerimenti utili su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-TORINO

La data fissata per il confronto tra Bologna e Torino è mercoledì 21 aprile 2021. Visto che l'incontro si giocherà in casa dei felsinei, verrà disputato al 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il direttore di gara darà il via alle danze alle 20.45, per una partita che non avrà la splendida cornice del pubblico a causa delle ormai note norme volte a contenere il possibile contagio da Covid-19.

Per godersi le emozioni della sfida tra Bologna e Torino è necessario avere l'abbonamento a Sky, piattaforma satellitare che avrà la trasmissione esclusiva del match. Il canale preposto per la gara tra rossoblù e granata è Sky Sport (numero 253 del satellite, 486 digitale terrestre).

I possessori di un abbonamento a Sky possono godersi Bologna-Torino anche in un'altra maniera, ovvero grazie a Sky Go. Questa applicazione consente di guardare la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet.

Un'altra possibilità per non perdersi nulla del match tra rossoblù e granata è rappresentata da NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questo strumento, coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati possono godersi il meglio tra ciò che propone dall'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente, anche qui su Goal vi forniremo una copertura completa della sfida in programma al 'Dall'Ara' comunicando le formazioni ufficiali al momento dell'annuncio e raccontando il match con la solita diretta scritta.

Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic rischia di non essere ancora a disposizione Tomiyasu a causa dei recenti problemi fisici. A destra potrebbe quindi vedersi Mbaye, in una difesa completata da Antov (favorito su Danilo), Soumaoro e Dijks. Confermatissima la mediana composta da Schouten e Svanberg, con lo svedese autore di una doppietta contro lo Spezia. Qualche dubbio in avanti, con Sansone che scalpita per occupare il settore sinistro del trio di trequartisti con Soriano al centro e Orsolini a destra. Il ballottaggio è tra l'ex Sassuolo e Barrow, che duella anche con Palacio per il ruolo di prima punta.

Considerando le risposte molto positive avute contro la Roma, Nicola non dovrebbe modificare di molto lo schieramento mandato in campo nel turno precedente. Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva a tre con Izzo, Nkoulou e Bremer. Singo potrebbe vincere il ballottaggio con Vojvoda, con Ansaldi sulla corsia opposta. Mandragora dirige la mediana, con Rincon (più di Lukic) e Verdi nel ruolo di interni. In avanti Zaza e Sanabria, entrambi in gol contro i giallorossi, possono giocare accanto a Belotti, ma il paraguaiano è favorito.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.