Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Torino

Data: 6 marzo 2022

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Tra le sfide in programma per la 28ª giornata di Serie A figura Bologna-Torino: due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica e che cercano il risultato pieno per migliorare il più possibile la loro posizione.

Il Bologna si è ripreso nelle ultime 2 partite giocate contro Spezia e Salernitana, in cui sono arrivati 4 punti. Risultati che portano la firma di Marko Arnautovic, autore dei tre goal realizzati dai rossoblù in tali sfide. In precedenza, la squadra di Mihajlovic aveva raccolto appena 1 punto in 5 gare.

Momento di calo invece per il Torino, che non vince dal 15 gennaio e cioè dall'1-2 sul campo della Sampdoria. nelle successive 5 partite, la compagine allenata da Ivan Juric ha conquistato appena 2 punti (frutto dei pareggi contro Sassuolo e Juventus.

I rossoblù non hanno la meglio sui granata tra le mura amiche dalla stagione 2016/17. Era il 22 gennaio 2017, quando il Bologna di Donadoni s'impose per 2-0 sul Torino di Mihajlovic grazie alla doppietta decisiva dell'ex Dzemaili.

Queste sono solo alcune delle curiosità che riguardano Bologna-Torino: di seguito troverete indicazioni su dove vedere la partita in tv e streaming e news costanti sulle formazioni.

ORARIO BOLOGNA-TORINO

Il giorno scelto per Bologna-Torino è domenica 6 marzo 2022, alle ore 15.00. Il teatro del match sarà lo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-TORINO IN TV

Per vedere la sfida tra emiliani e piemontesi è necessario avere un abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Avendo una tv non smart, bisognerà dotarsi di un TIMVISION BOX, di un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stck oppure di una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 e collegare tale supporto al nostro televisore. Disponendo invece di una smart tv, invece, basterà accedere all'apposita applicazione e selezionare l'evento desiderato.

BOLOGNA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

L'applicazione di DAZN può essere scaricata anche su smartphone e tablet, consentendo di vedere in streaming gli eventi della piattaforma. Un servizio garantito anche dal sito ufficiale, a cui si può accedere da pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Dario Mastroianni è il telecronista scelto da DAZN per raccontare Bologna-Torino, venendo affiancato da Emanuele Giaccherini per quanto riguarda il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL non vi faremo perdere nulla della sfida tra Bologna e Torino. Accedendo al nostro portale, potrete seguire la partita integralmente attraverso la nostra diretta scritta che partirà con l'annuncio delle formazioni ufficiali e terminerà con il fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO

Arnautovic quasi certamente indisponibile: al suo posto Mihajlovic dovrebbe schierare Barrow, sostenuto da Orsolini e Sansone. Schouten e Soriano agiranno nel cuore della mediana, con ai lati De Silvestri e Hickey. Il trio posto davanti a Skorupski è infine formato da Soumaoro, Medel e Theate.

Anche Juric punterà sul 3-4-2-1, con Berisha tra i pali (out Milinkovic-Savic per infortunio) e protetto da Djidji, Bremer e Rodriguez. Singo appare in vantaggio rispetto ad Ansaldi per formare la coppia di esterni con Vojvoda. In mediana rientra dalla squalifica Mandragora, che giocherà al fianco di Lukic. In avanti Brekalo e Pjaca dietro all'unica punta Belotti. Pobega (febbre) potrebbe dare forfait.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.