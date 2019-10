Bologna, Tomiyasu vittima di un problema muscolare: Juventus a rischio

Takehiro Tomiyasu rischia di dover saltare la sfida tra Bologna e Juventus al rientro dalla sosta: ha accusato un problema alla coscia col Giappone.

Nel positivo avvio di stagione del , con 9 punti nelle prime 7 partite di campionato, arriva una notizia che può compicare i piani: si è fermato Takehiro Tomiyasu.

Con DAZN la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riporta 'SportMediaset', il giapponese ha accusato un problema muscolare alla coscia nel recupero del secondo tempo nella partita vinta per 6-0 contro la Mongolia.

Il giocatore è uscito prima del fischio finale dal campo, lasciando i suoi con l'uomo in meno, anche se a risultato già ampiamente acquisito.

Lo stop del giapponese rischia di diventare un problema per i felsinei, che al ritorno affronteranno la all'Allianz Stadium nell'anticipo del sabato sera.

Tomiyasu è stato trasportato subito in ospedale per accertamenti: la sua situazione sarà da valutare nei prossimi giorni. In caso di forfait, contro la spazio a Mbaye.