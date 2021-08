Bologna-Ternana dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna comincia la stagione sfidando la Ternana in Coppa Italia: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

BOLOGNA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Ternana

Bologna-Ternana Data: 16 agosto 2021

16 agosto 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Play

La prima competizione calcistica italiana a ricominciare è la Coppa Italia, che propone il confronto tra Bologna e Ternana tra le sfide valide per il primo turno.

I rossoblù sono reduci da un precampionato altalenante, con le vittorie contro Bagnolese, Feralpisalò e Pordenone alle quali fanno da contraltare il k.o. per 3-0 rimediato dal Borussia Dortmund e la doppia sconfitta contro il Liverpool.

La formazione di Mihajlovic arriva alla nuova stagione con l'obiettivo di migliorare gli ultimi campionati, chiusi con delle salvezze ottenute senza grossi patemi. Sul mercato, l'acquisto di punta è stato Marko Arnautovic.

Dall'altra parte c'è la Ternana, che ha già affrontato un turno di Coppa Italia. Gli umbri hanno battuto l'Avellino ai rigori, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull'1-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Ternana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-TERNANA

Lunedì 16 agosto è la data prevista per il match tra Bologna e Ternana. Calcio d'inizio alle ore 18.00, allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

La sfida tra rossoblù e rossoverdi sarà visibile in chiaro su Mediaset, che da quest'anno diventa la casa della Coppa Italia. Basterà sintonizzarsi su Italia 1 e attendere il fischio d'inizio.

Per coloro che non potranno godersi la partita in televisione, c'è il servizio streaming Mediaset Play. Andando sul sito www.mediasetplay.mediaset.it da dispositivi come pc, smartphone e tablet e trovando il canale dove verrà trasmessa la partita, ci sarà la possibilità di vederla sfruttando questa modalità.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal non mancherà per quanto riguarda la copertura del match: non con la diretta televisiva, ma con la cronaca testuale con la quale verranno raccontate tutte le emozioni della gara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Annan; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Arnautovic. All. Mihajlovic

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. All. Lucarelli