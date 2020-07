Bologna, stagione finita per Tomiyasu: lesione al bicipite femorale

Takehiro Tomiyasu ha completato anzitempo la sua stagione in Serie A, dopo la lesione al bicipite femorale. Dovrà stare fermo due settimane.

Una brutta notizia per questo finale di stagione del , che in campo fatica a decollare e che vede anche finire prima del tempo la stagione di uno dei titolarissimi come Takehiro Tomiyasu.

"Gli esami cui è stato sottoposto Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa due settimane".

Questo il comunicato del Bologna, che annuncia di fatto la stagione finita per il giapponese, visto che mancano solo tre partite alla fine di questa serie A, partite che si esauriranno prima di due settimane.

Uomo 'tuttofare' di Sinisa Mihajlovic, che ha trovato sempre un modo di schierarlo in campo, da difensore centrale o da terzino sinistro. Mancherà quindi parecchio al tecnico serbo in queste ultime tre gare, anche se ormai di obiettivi di classifica il Bologna non ne ha più.