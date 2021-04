Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: Verde titolare

Nel Bologna ci sono Svanberg e Dijks, spazio anche per Schouten. Spezia con Leo Sena a centrocampo, Erlic in difesa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Leo Sena; Verde, Nzola, Gyasi.

La vittoria del Cagliari ha riportato diverse squadre a lottare per la salvezza. Tra queste Bologna e Spezia, ancora a distanza da sicurezza e decise a distanziarsi ulteriormente per essere sicure di rimanere in Serie A anche nella prossima annata.

Nel Bologna nessun dubbio, dal 1' nuovamnete Palacio con Soriano, Orsolini e Barrow sulla trequarti. In mediana spazio per Schouten e Svanberg, c'è Skorupski in porta. La difesa a quattro è composta da De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Dijks.

Lo Spezia propone Nzola come centravanti e il duo Verde-Gyasi sugli esterni d'attacco. In mezzo torna dal 1' Leo Sena, affiancato da Maggiore e Ricci. Davanti a Provedel ci sono Ismajili ed Erlic, sulle fasce di difesa giocano Vignali e Bastoni.