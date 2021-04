Bologna-Spezia dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna-Spezia è una sfida valida per la 31ª giornata: tutto sul match del Renato Dall'Ara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Bologna e Spezia si affrontano in un match valevole per la 31ª giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, i liguri, invece, dal successo mozzafiato contro il Crotone.

Il Bologna ha 34 punti in classifica, 12 punti di margine rispetto al Cagliari terzultimo. Può guardare con relativa serenità al finale di stagione. La squadra di Mihajlovic, però, ha vinto solo 2 volte nelle ultime 5 gare e perso 2 di fila (oltre alla Roma anche contro l'Inter). Lecito aspettarsi un riscatto per certificare al più presto l'aritmetica permanenza in Serie A. In casa sono 21 i punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte con 24 gol realizzati e 22 subiti.

Lo Spezia, invece, è l'autentica rivelazione della stagione La squadra di Italiano gioca un calcio frizzante e si sta togliendo tante soddisfazioni. Sono 32 i punti, 10 in più rispetto al Cagliari. 8 le vittorie in totale, di cui 2 nelle ultime 5 gare. In trasferta, però, sono 4 i k.o. di fila. L'ultimo successo risale al match contro il Sassuolo (1-2 a febbraio). Sono 15 i punti in totale lontano dal Picco con 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 19 i precedenti in totale tra Bologna e Spezia. 10 vittorie per i felsinei, 4 pareggi e 5 vittorie per i liguri. In questa stagione si sono incontrate non solo all'andata (2-2 al Picco), ma anche in Coppa Italia: in quella occasione successo per lo Spezia per 4-2 al Dall'Ara dopo i tempi supplementari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SPEZIA

Bologna-Spezia, sfida valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 18 aprile 2021 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d'inizio è stato programmato alle ore 15.00

Bologna-Spezia verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta dedicata.

La diretta streaming gratis di Bologna-Spezia sarà disponibile su DAZN. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Bologna-Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti fino al 90'.

Sarà 4-2-3-1 per il Bologna di Mihajlovic con Skorupski in porta, uno tra Mbaye e il recuperato De Silvestri e Dijks esterni, Soumaoro e Danilo in mezzo. Svanberg e Schouten in mediana. Orsolini, favorito su Skov Olsen, con Soriano e Barrow sulla trequarti e Palacio centravanti. Ancora non al meglio Tomiyasu.

4-3-3 per lo Spezia di Italiano con Provedel tra i pali, Ferrer e Marchizza sulle fasce,Ismajli e Chabot in mezzo (Erlic non è al meglio). Leo Sena più di Pobega con Ricci e Maggiore in mediana, Gyasi, Nzola e Verde a formare il tridente offensivo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.