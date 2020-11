Bologna-Spezia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida lo Spezia al Dall'Ara nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 25 novembre 2020

Orario: 17.30

Streaming: Rai Play

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida lo Spezia di Vincenzo Italiano nel Quarto turno di Coppa . Chi avrà la meglio fra le due squadre di affronterà poi la negli ottavi di finale del torneo.

I felsinei hanno eliminato la Reggina nel Terzo turno, i liguri, invece, hanno superato fuori casa il Cittadella. L'unico precedente fra le due squadre nella competizione risale alla fase a gironi dell'edizione 1988/89 e vide i rossoblù dilagare con un sonoro 5-0 con doppiette di Giuseppe Lorenzo e Fabio Poli e una rete di Quagiotto.

I due goal segnati finora dal Bologna in portano la firma di Riccardo Orsolini ed Emanuel Vignato, mentre Daniele Verde è l'unico calciatore dei Bianchi che ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori della Coppa Italia 2020/21. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SPEZIA

Bologna-Spezia si disputerà il pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita, che sarà la 2ª in Coppa Italia fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 17.30.

La sfida di Coppa Italia, Bologna-Spezia, non avrà copertura televisiva da parte della Rai, che detiene i diritti dell'intero torneo.

La gara Bologna-Spezia potrà invece essere seguita in diretta su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, sia da dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia da pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale.

In entrambi i casi per avviare la diretta occorrerà selezionare l'evento dalla sezione della piattaforma dedicata alla Coppa Italia.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto di Coppa Italia, Bologna-Spezia, potrà essere seguito anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Mihajlovic farà riposare Palacio, schierando dal 1' come centravanti Barrow. Alle sue spalle potrebbe trovar spazio Vignato accanto a Soriano e Sansone. In mediana occasione per Kingsley e il rientrante Poli, che vorrà mettere minuti sulle gambe dopo un'assenza per infortunio. In difesa Paz e Denswil si candidano ad agire da centrali, con Mabye e Hickey terzini davanti al dodicesimo Da Costa.

Italiano darà spazio al veterano Rafael tra i pali. In difesa Mattiello e Simone Bastoni agiranno da esterni bassi, con Chabot e Marchizza centrali difensivi. In mediana la regia sarà affidata a Matteo Ricci, con Deiola e Mora ai suoi lati come mezzali. Davanti largo al turnover, con Verde e Agudelo esterni alti ai lati della punta centrale Piccoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Paz, Denswil, Hickey; Kingsley, Poli; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Mattiello, Chabot, Marchizza, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Mora; Verde, Piccoli, Agudelo.