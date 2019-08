Bologna-SPAL 1-0: Soriano la decide nel recupero, Berisha si deve arrendere

Il Bologna supera per 1-0 la SPAL nell'anticipo della seconda giornata di Serie A: decide il derby emiliano la rete di Soriano in pieno recupero.

È uno 1-0 ricco di emozioni quello che il infligge alla al Renato Dall'Ara nell'anticipo della seconda giornata di . Decide l'incontro la rete di Soriano in pieno recupero.

Primo tempo a forti tinte rossoblù. A rendersi pericoloso al 13' è Destro. Servito da Sansone, l'attaccante del Bologna non trova il vantaggio solo per il provvidenziale salvataggio di Vicari sulla linea di porta.

Copione che si ripete poi per altre due volte nel corso della prima frazione. Prima a sfiorare il palo con un colpo di testa è Tomiyasu, poi a impegnare Berisha in una parata decisiva con un tiro di prima intenzione è Orsolini.

Nella ripresa il Bologna protesta poi per un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara dopo aver rivisto l'azione al VAR. Incriminato è un tocco di mano di Cionek, con l'arbitro che decide però di concedere soltanto il calcio d'angolo a favore dei rossoblù.

I padroni di casa la grande occasione per passare in vantaggio la trovano però al 66', quando Soriano spara incredibilmente sulla traversa a porta sguarnita. Lo stesso giocatore del Bologna non crede al proprio errore.

Passano dieci minuti e Soriano ha ancora la grande chance per siglare l'1-0. Questa volta a fermare il suo colpo di testa è però Berisha, il quale si ripete poi anche su Orsolini dopo pochi secondi. Per il portiere della SPAL è una di quelle serate da incorniciare.

C'è poi spazio anche per una grande parata di Skorupski sul colpo di testa di Missiroli e per un goal annullato correttamente a Santander per fuorigioco. Ma è in pieno recupero che Soriano trova il goal partita. Il centrocampista rossoblù riesce finalmente a vincere il suo duello personale con Berisha, regalando la prima vittoria stagionale al Bologna. SPAL invece ancora a zero punti in classifica.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SPAL 1-0

Marcatori: 94' Soriano

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel (81' Palacio), Poli (71' Dzemaili); Orsolini, Destro (63' Santander), Sansone.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti (64' Valdifiori), Missiroli, Kurtic, Igor (83' Tomovic); Di Francesco (81' Floccari), Petagna.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Danilo (B), Missiroli (S), Medel (B), Igor (S), Santander (B)

Espulsi: Nessuno