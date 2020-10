Bologna, Soriano ispirato: solo Gomez ha fatto meglio in questo avvio di campionato

Roberto Soriano ha preso parte a cinque goal del Bologna: soltanto il Papu Gomez ha fatto meglio in questo avvio di campionato.

Una clamorosa rimonta subita e una grande occasione persa: il esce dal derby contro il con le ossa rotte ma con una grande certezza di nome Roberto Soriano. Il trequartista italiano si è confermato un vero e proprio fattore nella fase offensiva della squadra.

Goal e assist al Dall'Ara per il 29enne di origini tedesche, che in questa prima fase di stagione ha preso parte a ben cinque reti della squadra rossoblù, segnandone tre e firmando due assist. Soltanto il 'Papu' Gomez ha fatto meglio entrando in sei reti con la maglia dell' (4 goal e due assist).

Altre squadre

5 - In questo inizio di campionato solo Alejandro Gómez (sei) ha preso parte a più gol di Roberto #Soriano (cinque: tre reti e due assist). Focalizzato.#BolognaSassuolo #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2020

Schierato alle spalle di Palacio nel ruolo di trequartista centrale, Soriano è spesso la chiave della manovra felsinea in avanti: dopo l'ottimo avvio nel derby emiliano il blackout della squadra di Mihajlovic, che successivamente subito tre goal nella ripresa.