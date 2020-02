Bologna a pezzi: anche Skorupski indisponibile per l'Udinese

Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Skorupski contro l’Udinese. L’estremo difensore è stato bloccato da un attacco influenzale.

Sarà un in totale emergenza, quello che questo pomeriggio scenderà in campo contro l’ per un match valido per il 25esimo turno del campionato di .

Sinisa Mihajlovic, oltre agli squalificati Schouten e Denswil e agli indisponibili Soriano, Sansone, Krejci, Diks, Santanter e Svanberg, sarà costretto a rinunciare ad un altro titolare: Lukasz Skorupski.

Il portiere polacco è stato fermato nelle ultime ore da un attacco influenzale e non potrà quindi essere della partita, nonostante abbia tentato un recupero in extremis.

A prendere il posto tra i pali dell’ex ed dovrebbe essere Angelo Da Costa.