Bologna, si ferma a 41 la serie di goal subìti consecutivamente

Il Bologna si ferma ad un passo dall'eguagliare uno storico record negativo: 41 partite consecutive subendo goal per i rossoblu.

La vittoria contro il non porta al soltanto i tre punti in classifica, ma anche l'orgoglio di aver scongiurato un record negativo addirittura a livello europeo. La squadra di Sinisa Mihajlovic è riuscita oggi a mantenere la porta inviolata.

Il Bologna non ha subìto goal per la prima volta in dopo 41 partite con almeno una rete al passivo. L’ultimo clean sheet degli emiliani in campionato risaliva al settembre 2019 sul campo del .

Ed era proprio ad un passo dal record negativo, visto che lo spiacevole primato resta così del che, nel 1960 era riuscito a subire goal addirittura proprio per 42 partite consecutive.

Una piccola gioia per Sinisa Mihajlovic e soprattutto per Łukasz Skorupski, che riesce a concludere finalmente una partita senza raccogliere palloni dal fondo del sacco.

