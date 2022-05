Bologna-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Sassuolo

Bologna-Sassuolo Data: 15 maggio 2022

15 maggio 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il penultimo turno di Serie A manda in scena Bologna-Sassuolo: derby emiliano tra due squadre che non hanno ansie di classifica e che vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Il Bologna è reduce dalla rocambolesca sconfitta col Venezia, ma in precedenza ha fatto la voce grossa contro le grandi fermando sul pareggio Juventus e Roma e battendo per 2-1 l'Inter (un risultato che potrebbe impedire ai nerazzurri di conquistare lo scudetto).

Il Sassuolo è in netto calo, avendo conquistato appena 1 punto nelle ultime 4 giornate (frutto dell'1-1 della scorsa settimana contro l'Udinese). L'ultimo successo dei neroverdi è datato 10 aprile e coincide con il 2-1 casalingo ai danni dell'Atalanta.

Il match del girone d'andata, giocato il 22 dicembre 2021, è stato un vero e proprio trionfo per il Bologna. I felsinei infatti si sono imposti per 0-3, grazie ai goal messi a segno - tutti nella ripresa - da Orsolini, Hickey e Santander.

Se volete conoscere altre informazioni su Bologna-Sassuolo, da dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni, procedete nella lettura dell'articolo.

ORARIO BOLOGNA-SASSUOLO

La sfida è in programma per domenica 15 maggio 2022, allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Trattandosi di un 'lunch match', il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE BOLOGNA-SASSUOLO IN TV

DAZN dà la possibilità di assistere a Bologna-Sassuolo. Questa piattaforma ha una app disponibile sulle moderne smart tv ma, tramite determinati supporti, è visibile anche su televisioni non di ultima generazione. Si tratta di console da gioco come Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure dispostivi come TIMVISION box, Amazon Firestick e Google Chromecast.

Bologna-Sassuolo è visibile anche su Sky, che a questo match ha riservato i seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

BOLOGNA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN, è possibile vedere questa e altre partite in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet andando sul sito ufficiale oppure scaricando l'app. Stesso discorso per quanto riguarda Sky, che ai propri abbondati offre gratuitamente il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione per godersi Bologna-Sassuolo è NOW, servizio streaming e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport', c'è la possibilità di assistere a campionati come la Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alberto Santi e Alessandro Budel racconteranno il match per DAZN, mentre le 'voci' scelte da Sky per Bologna-Sassuolo sono Dario Massara e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire la partita del 'Dall'Ara', potete optare anche per la cronaca testuale del nostro portale. Qui su GOAL, infatti, vi proporremo le formazioni ufficiali e il racconto del match dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

Mihajlovic schiererà i suoi con il 3-5-2, con un paio di dubbi tra centrocampo e attacco. Svanberg e Dominguez duellano per un posto in mediana insieme a Soriano e Schouten, con l'argentino favorito, mentre Orsolini insidia Barrow per il ruolo di partner di Arnautovic. Pochi dubbi su De Silvestri e Hickey come esterni, così come sul trio difensivo formato da Soumaoro, Medel e Theate e posto davanti a Skorupski.

Dionisi risponde con il 4-2-3-1 e non può contare sullo squalificato Kyriakopoulos. Davanti a Consigli saranno Ayhan e Ferrari i due centrali, con Müldür e Rogério come terzini. Frattesi e Lopez comporranno la mediana, mentre in avanti spazio al tridente tutto italiano con Berardi, Scamacca e Raspadori, oltre a Traoré.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.