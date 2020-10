Bologna-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

- Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 12:30

12:30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la sosta delle nazionali torna la , con il derby tra Bologna e Sassuolo tra le gare previste per il quarto turno di campionato. La formazione di Mihajlovic proverà a fermare i lanciatissimi neroverdi di De Zerbi, tra le migliori squadre in questo avvio.

Nove goal segnati e tre subiti per il Sassuolo, a quota sette in campionato, mentre il Bologna ha fin qui ottenuto solamente tre punti frutto di due sconfitte ed un successo: per i rsossoblù stesso numero di goal segnati ed incassati, ovvero quattro.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Bologna-Sassuolo: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SASSUOLO

Bologna-Sassuolo, prima gara della domenica, si giocherà il 18 ottobre alle ore 12:30. Appuntamento al Dall'Ara di Bologna per la quinta giornata di campionato.

La gara tra Bologna e Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire - anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Bologna-Sassuolo in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Su Goal sarà possibile seguire la diretta testuale di Bologna-Sassuolo con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Mihajlovic potrebbe schierare Barrow prima punta supportato da Sansone, Soriano e Orsolini sulla trequarti. In mediana pronti Schouten e Svanberg, con Hickey e De Silvestri terzini. Tra i pali Skorupski sarà difeso da Danilo e Tomiyasu. Out Dijks, Medel, Poli e Skov Olsen. Palacio pronto a subentrare dalla panchina.

Il recuperato Boga dovrebbe partire dalla panchina, con la conferma di Caputo prima punta e il trio Djuricic, Berardi e Defrel alle sua epsalle. In mezzo dentro Locatelli e Obiang. In porta giocherà Consigli, mentre Muldur e Kyriakopoulos inizieranno come esterni. Al centro Marlon e Ferrari. Out Toljan, che ha contratto il coronavirus.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Peluso, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo