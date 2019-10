C’è il Bologna, Sarri annuncia: “Douglas Costa a parte, rientrano Danilo e Ramsey”

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, parla alla vigilia della sfida con il Bologna: "Douglas Costa e De Sciglio non sono ancora in gruppo".

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa da unica squadra imbattuta del torneo e dall’alto di quella prima posizione in solitaria conquistata a seguito della vittoria ottenuta nello scorso turno sul campo dell’ .

La compagine bianconera affronterà sabato sera il in quello che è uno dei tre anticipi dell’ottava giornata di e Maurizio Sarri, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione del match ha fatto il punto sulle condizioni di Douglas Costa.

"Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa, al momento si sta ancora allenando a parte. Su lui e De Sciglio mi arrivano notizie confortanti, ma non sono ancora in gruppo. In settimana sono invece rientrati Danilo e Ramsey”.

La Juventus in questa prima fase di stagione ha utilizzato sia il 4-3-3 che il 4-3-1-2.

“Noi dobbiamo essere pronti a tutte e due le soluzioni. In questo momento stiamo giocando con un modulo non semplice sotto tutti i punti di vista e in fase difensiva stiamo facendo abbastanza bene, anche se non siamo ancora perfetto. Dobbiamo dare il giusto merito ai ragazzi che hanno interpretato questo nuovo modulo in tempi brevi, ma poi vedremo in base agli uomini e di partita in partita cosa scegliere”.

Il tecnico della Juventus ha spiegato quali sono i punti di forza del Bologna.

“Parliamo di una squadra che mi è piaciuta in questa prima parte di stagione e poi ci sono i numeri che parlano. E’ un avversario molto pericoloso da affrontare, tra quelli che recuperano più palloni, che calcia di più e subisce meno tiri in assoluto. Mi auguro che domani Mihajlovic sia in panchina, pecche mi farebbe piacere rivederlo”.

Sarri non si è sbilanciato sulle scelte in attacco.

“Chi più indicato per questa sfida tra Higuain e Dybala? E’ una domanda fatta per sapere chi gioca. Io penso che siano adatti tutti e due”.

L’allenatore della Juventus ha detto che punta a recuperare Rugani.

“In difesa abbiamo cercato una certa continuità perché è questo l’unico modo per migliorarsi ed avere maggiore organizzazione dietro. Una volta trovata la giusta stabilità, il recupero di Rugani sarà un qualcosa di importante. Lo conosco benissimo, è un ragazzo che ha sempre avuto grandi prospettive ed ha grandi valori. Il suo recupero rappresenta uno dei miei obiettivi stagionali”.

La vittoria ottenuta sul campo dell’Inter potrebbe rappresentare un punto di svolta per Sarri.

“Io convivo da anni con lo scetticismo, la cosa quindi non mi condiziona. In questo momento la classifica non ci interessa, dobbiamo solo pensare a trovare la giusta continuità in fatto di prestazioni. Quella con l’Inter è stata una partita importante, ma è passata, quindi dobbiamo concentrarci solo sulla prossima. Non sarà facile e non lo è a maggior ragione dopo una sosta. Domani abbiamo la gara con il Bologna e non ho ancora rivisto Bentancur, capite quindi che per un giocatore è dura ritrovare subito il ritmo”.

Sarri si è soffermato anche sulle situazioni legate a Pjaca e Mandzukic.

“Pjaca non è ancora disponibile, ha avuto un piccolo problema al ginocchio e si è allenato pochissimo. Mandzukic non sta lavorando con noi in accordo con la società, vedremo in seguito se le cose cambieranno, io sono aperto a tutto”.

Ad inizio stagione Matuidi sembrava destinato ad essere un’alternativa, in questo primo scorcio di stagione si è invece rivelato importantissimo.

“Io non ho mai avuto preclusioni verso di lui. E’ un giocatore che si adatta a tutto, i suoi numeri e le sue qualità fisiche sono eccellenti. Capisce le situazioni ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra, conosce quali sono i movimenti da fare in ogni situazione. E’ importante per un allenatore avere un giocatore che garantisce solidità e equilibrio”.

Tra i migliori giocatori di inizio stagione non si può non menzionare Cuadrado.

“Continuerò a farlo allenare da difensore esterno. Sta facendo grandi passi in avanti in questo ruolo, sta migliorando nel tenere la linea e rapportarsi con i compagni di reparto. Ci sono cose nelle quali deve crescere ancora, prende dei rischi evitabili, deve allenarsi più per fare l’esterno basso che per fare l’esterno alto”.

Sarri ha spiegato come ha ritrovato i giocatori impegnati in Nazionale.