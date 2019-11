Bologna, Santander infortunato: lesione al bicipite femorale, fuori 3 settimane

Il Bologna perde Santander per tre settimane: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del : Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Federico Santander per almeno tre settimane. L'attaccante ha infatti rimediato una lesione muscolare che lo terrà ai box per alcune partite.

Il comunicato rossoblù svela nel dettaglio l'esito degli esami strumentali:

"Federico Santander, che nell’ultimo allenamento della scorsa settimana aveva accusato un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad esami: è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane".

Il centravanti salterà sicuramente gli impegni di campionato in casa contro il , sul campo del e in casa contro il : da valutare il suo recupero per la partita di metà dicembre al Dall'Ara contro l' di Gasperini. Tornano in gruppo invece Gary Medel e Ladislav Krejci.