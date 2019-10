Bologna-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida la Sampdoria nel lunch match della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida la di Claudio Ranieri nel lunch match della 9ª giornata di . Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con e a quota 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i liguri si trovano all'ultimo posto con appena 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e ben 6 sconfitte.

Nei 47 confronti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei rossoblù, questi ultimi prevalgono con 22 successi, 18 pareggi e 7 affermazioni della Sampdoria. Il Bologna è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, la Sampdoria ha collezionato 3 sconfitte di fila e un pareggio nella gara d'esordio di Ranieri come nuovo allenatore.

L'ultimo successo della Sampdoria a Bologna risale al novembre 2003, quando i blucerchiati, con Novellino in panchina, si imposero 1-0 al Dall'Ara. Nei successivi 10 confronti sono arrivati 5 pareggi e 5 vittorie rossoblù. Tre gli ex importanti della partita: Andrea Poli e Roberto Soriano, attualmente in forza ai felsinei ed entrambi debuttanti in Serie A con la maglia della Sampdoria, e Manolo Gabbiadini, che nella stagione 2012/2013 giocò in prestito con i rossoblù collezionado 30 presenze e 6 goal.

Nonostante i genovesi non vincano in trasferta dal mese di marzo, la difesa emiliana dovrà guardare con un occhio di riguardo proprio l'ex Gabbiadini: l'attaccante ha infatti nel Bologna la sua vittima preferita in Serie A con 5 goal realizzati.

Rodrigo Palacio e Nicola Sansone sono i giocatori più prolifici dei felsinei con 2 reti a testa, mentre i 4 goal realizzati finora dalla Sampdoria portano la firma di Jankto, Bonazzoli, Gabbiadini e Quagliarella. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

BOLOGNA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Sampdoria

Bologna-Sampdoria Data: 27 settembre 2019

27 settembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BOLOGNA-SAMPDORIA

Bologna-Sampdoria si disputerà la mattina di domenica 27 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, comincerà alle ore 12.30. Sarà il 95° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Il lunch match Bologna-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche nelle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Bologna-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Bologna-Sampdoria in diretta streaming su pc e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app, successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e la partita integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mihajlovic punterà sul suo abituale 4-2-3-1. Problemi in difesa, con Tomyiasu e Dijks indisponibili, mentre in mediana sarà ancora ai box Medel, così come Destro in attacco. Davanti al portiere Skorupski, i terzini dovrebbero essere Mbaye e Krejci, con Danilo e Bani a comporre la coppia centrale. Davanti alla difesa accanto a Poli - favorito su Dzemaili - sarà confermato Svanberg. In attacco Palacio sarà il riferimento offensivo, con Orsolini, Soriano e Sansone alle sue spalle.

Ranieri si affiderà ancora al 4-4-2 varato al suo arrivo a Genova. In attacco Gabbiadini è favorito su Bonazzoli per fare coppia con Quagliarella. In mediana sulle fasce dovrebbero agire Emiliano Rigoni a destra e Jankto a sinistra, senza escludere la possibile soluzione Depaoli, con Vieira e Bertolacci interni. Fra i pali ci sarà Audero, mentre in difesa i terzini saranno Bereszynski e Murru, e Murillo e Colley comporranno la coppia centrale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella