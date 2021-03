Bologna-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna-Sampdoria lunch match della 27° giornata di Serie A: news sulle formazioni e su come vedere la sfida in tv e streaming.

Dividono la stessa zona di classifica Boologna e Sampdoria, separate da soli 4 punti e vogliose entrambe di chiudere la stagione nella colonna sinistra della graduatoria.

La squadra di Mihajlovic ha grande voglia di riscatto dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari. Due k.o. che non hanno dato continuità alla bella vittoria per 2-0 contro la Lazio, ottenuta tra le mura amiche il 27 febbraio.

I blucerchiati arrivano invece al match di Bologna da due pareggi: nel turno infrasettimanale hanno chiuso sull'1-1 il derby con il Genoa, mentre la successiva sfida contro il Cagliari è terminata con uno scoppiettante 2-2.

Il confronto tra le due squadre andato in scena nel girone d'andata ha sorriso ai rossoblù, vittoriosi per 1-2. Vantaggio doriano con Thorsby, pareggio bolognese su autorete di Regini e goal decisivo segnato da Orsolini.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante sapere riguardo a Bologna-Sampdoria: dagli aggiornamenti per quanto riguarda le formazioni fino ai suggerimenti su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SAMPDORIA

La partita tra Bologna e Sampdoria verrà giocata domenica 14 marzo 2021 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in rispetto delle norme che hanno l'obiettivo di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Fischio d'inizio previsto alle ore 12.30, dirige la sfida l'arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia.

Il match che vedrà contrapposte Bologna e Sampdoria potrà essere seguito su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, potrà godersi il confronto tra felsinei e doriani in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Lo streaming di Bologna-Sampdoria sarà disponibile sempre grazie a DAZN: da pc basterà collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Naturalmente anche qui su Goal potrete aggiornarvi su tutto quello che riguarda Bologna-Sampdoria: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la solita diretta testuale.

In casa rossoblù tornano dal 1' sia Tomiyasu che Dijks, possibile inserimento di Medel al fianco di Danilo visti gli acciacchi di Soumaoro. Schouten e Svanberg in pole per la mediana, dubbi tra trequarti e attacco: Skov Olsen-Orsolini e due tra Barrow, Palacio e Sansone.

Ranieri in difesa dovrà fare a meno dello squalificato Colley, sostituito da Ferrari o Tonelli. A centrocampo Adrien Silva è in vantaggio su Thorsby per giostrare in mezzo insieme a Ekdal, con Candreva e Jankto ai lati. In avanti si va verso la coppia Keita-Quagliarella (problemi per Gabbiadini).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.