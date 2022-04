Bologna-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bologna-Sampdoria

• Data: 11 aprile 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida la Sampdoria di Marco Giampaolo nel Monday night della 32ª giornata di Serie A. Il tecnico serbo continua le cure contro la leucemia e non potrà essere in panchina contro i blucerchiati, squadra con cui ha vissuto diversi anni positivi da calciatore. Al suo posto a guidare materialmente la squadra sarà Emilio De Leo.

Segui Bologna-Sampdoria su DAZN. Attiva ora I felsinei sono dodicesimi in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, e cercano di raggiungere il prima possibile la salvezza matematica, i blucerchiati si trovano invece al 16° posto a quota 29, con un cammino di 8 successi, 5 pareggi e ben 18 k.o., e mantengono un vantaggio di 7 lunghezze sul terzultimo posto. Nei 49 precedenti casalinghi in Serie A contro la Sampdoria, il Bologna è nettamente in vantaggio nelle statistiche con 24 vittorie, 18 pareggi e 7 affermazioni blucerchiate. I rossoblù sono imbattuti in casa con i genovesi da 12 gare, nelle quali hanno riportato 7 vittorie e 5 pareggi. In particolare il Bologna ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato disputate al Dall'Ara contro la Sampdoria. L'ultimo successo blucerchiato in Serie A in casa dei felsinei risale al 2 novembre 2003, quando gli ospiti, guidati nell'occasione da Walter Alfredo Novellino, si imposero 1-0 sulla squadra di Carlo Mazzone grazie ad un goal dell'ex Cristiano Doni. Gli emiliani hanno collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i genovesi sono reduci da 3 sconfitte e una vittoria nei 4 match precedenti. Marko Arnautovic, autore di 9 goal, è il miglior marcatore del Bologna, con lo stesso bottino di reti Francesco Caputo è il bomber della Sampdoria. L'attaccante barese ha nei rossoblù (assieme alla SPAL) la sua vittima preferita in Serie A, con 5 goal in carriera agli emiliani. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SAMPDORIA

Bologna-Sampdoria si giocherà la sera di lunedì 11 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 100ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-SAMPDORIA IN TV

Il Monday Night Bologna-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara Bologna-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bologna-Sampdoria su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, la telecronaca della gara è stata affidata ad Antonio Nucera, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.

BOLOGNA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN e Sky Go sarà possibile vedere il posticipo di Serie A, Bologna-Sampdoria, anche in diretta streaming sui propri dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi precedentemente di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

I clienti DAZN, al termine della gara, potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL tifosi e appassionati potranno seguire Bologna-Sampdoria anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SAMPDORIA

Mihajlovic manderà in campo i felsinei con il 3-5-2. Davanti al portiere Skorupski, la difesa a tre sarà composta da Soumaoro, Medel e Theate. Sulle fasce agiranno Hickey a destra e Dijks a sinistra (favorito su Mbaye). Svanberg e Aebischer dovrebbero invece essere i due interni di centrocampo ai lati di Schouten. Davanti l'austriaco Arnautovic sarà il centravanti, Affiancato da Barrow. Assenti per infortunio i soli De Silvestri e Kingsley.

Giampaolo confermerà con ogni probabilità a livello tattico il 4-3-2-1. Caputo sarà il centravanti, con Sensi e Sabiri trequartisti alle sue spalle. Rincon sarà il perno centrale della mediana, con Candreva e Thorsby mezzali. In difesa ballottaggio al centro fra il giapponese Yoshida e Alex Ferrari per chi affiancherà Colley, mentre Bereszynski e Murru agiranno da esterni bassi. In porta ci sarà Audero. L'alternativa è il 4-3-1-2, con Quagliarella al posto di Sabiri. Ai box per infortunio i vari Gabbiadini, Ekdal e Damsgaard.

L'articolo prosegue qui sotto

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Arnautovic, Barrow.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.