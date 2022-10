Bologna-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida in casa la Sampdoria nell'anticipo serale della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

BOLOGNA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bologna-Sampdoria

• Data: 8 ottobre 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Bologna di Thiago Motta ospita la Sampdoria, affidata Felice Tufano in attesa dell'ufficialità di Dejan Stankovic dopo l'esonero di Marco Giampaolo, nell'anticipo serale della 9ª giornata di Serie A. I felsinei si trovano al 17° posto in classifica con 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre i genovesi sono attualmente ultimi a quota 2 con 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

Segui Bologna-Sampdoria su DAZN. Attiva ora Nei 50 precedenti disputati in Serie A in casa degli emiliani, le statistiche premiano i rossoblù padroni di casa con 25 vittorie, 18 pareggi e 7 affermazioni blucerchiate. Nel massimo campionato il Bologna ha vinto tutte le ultime 6 sfide contro la Sampdoria ed è imbattuto contro di loro da 13 partite casalinghe: l'ultima vittoria dei liguri al Dall'Ara risale infatti al 2 novembre 2003 (0-1 con rete di Cristiano Doni). Se la Sampdoria è la squadra del campionato che ha subito più reti nella prima frazione (9), il Bologna è quella che con Inter e Verona ne ha presi di più nel secondo tempo (9 anche in questo caso). I rossoblù sono reduci da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i blucerchiati hanno collezionato 4 sconfitte consecutive. L'attaccante austriaco del Bologna, Marko Arnautovic, è l'attuale capocannoniere della Serie A con 6 goal all'attivo, nessun giocatore della Sampdoria, invece, ha realizzato finora più di una rete. Francesco Caputo ha tuttavia negli emiliani la sua vittima preferita in Serie A con 5 goal segnati in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SAMPDORIA

Bologna-Sampdoria si disputerà la sera di sabato 8 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita, che sarà la 101ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-SAMPDORIA IN TV

Sono previste diverse possibilità per seguire Bologna-Sampdoria in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo Bologna-Sampdoria sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bologna-Sampdoria su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Federico Peluso. Sky affiderà invece la telecronaca della partita a Dario Massara, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

BOLOGNA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Bologna-Sampdoria in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android. La gara sarà inoltre visibile anche sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con i siti ufficiali delle due piattaforme.

Al termine del confronto, gli utenti DAZN potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire Bologna-Sampdoria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SAMPDORIA

Thiago Motta potrebbe essere costretto a rinunciare nuovamente a Barrow nel reparto offensivo. Davanti al portiere Skorupski, al centro della difesa potrebbero tornare Posch e Lucumi, mentre Kasiuas a destra e Cambiaso a sinistra si candidano come terzini. Davanti Arnautovic agirà da centravanti: ballottaggi tra mediana e trequarti.

Tufano potrebbe impostare la Sampdoria con un 4-3-1-2. Ai box per infortunio De Luca e Winks, in attacco Caputo dovrebbe essere preferito all'esperto Quagliarella, con Gabbiadini, Sabiri e Djuricic a supporto. Rincon (in ballottaggio con Vieira) e Villar si candidano in mediana. In difesa, davanti al portiere Audero, al centro spazio ad Alex Ferrari accanto a Colley, con Bereszynski e Augello nel ruolo di esterni bassi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar, Sabiri; Djuricic; Caputo, Gabbiadini.