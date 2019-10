Bologna-Sampdoria 2-1: Gabbiadini non basta, Palacio e Bani stendono i blucerchiati

Il Bologna passa in vantaggio con uno scatenato Palacio, poi la perla dell'ex Gabbiadini: nel finale Bani stende la Sampdoria.

Il torna a vincere davanti al pubblico amico e strappa tre punti d'oro in un delicatissimo scontro salvezza: battuta una sempre più ultima in classifica, decisiva la rete di Bani nel finale.

Segui live 3 partite di Serie A TIM su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dopo tre minuti di gioco è del Bologna la prima occasione: Palacio mette in area un pallone velenoso sul quale si avventa Dzemaili, che trova però la deviazione di Vieira quasi sulla linea. Gli uomini di Mihajlovic provano a prendere in mano il controllo del possesso, ma al 25' arriva il primo brivido per il pubblico di casa.

Sugli sviluppi di un corner Leris si avventa sulla respinta di Palacio e calcia da ottima posizione, ma la deviazione di Gabbiadini manda il pallone sul palo. Prima dell'intervallo c'è spazio per il gran riflesso di Audero, che stoppa l'attaccante argentino rossoblù dopo la bella giocata di Soriano.

Ranieri manda in campo Ekdal e Depaoli e Quagliarella scalda i guantoni di Skorupski con una conclusione ravvicinata. Sulla ripartenza successiva il Bologna passa però in vantaggio: Soriano e Sansone confezionano la palla giusta per Palacio, che trova un preciso destro all'angolino basso e fa esplodere il Dall'Ara.

La reazione blucerchiata arriva su corner: Quagliarella scavalca Skorupski con una strana traiettoria di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco attivo di Gabbiadini. Lo stesso ex della partita trova poco dopo il colpo del pari con la specialità della casa: lo splendido sinistro a giro si insacca alla destra del portiere rossoblù.

La Sampdoria prende fiducia e i ritmi si alzano con continue ripartenze, ma la squadra di Mihajlovic si conferma micidiale sulle palle da fermo e passa ancora in vantaggio con Bani, che è il più veloce nel trovare la zampata giusta sul secondo palo. Nel finale gli ospiti ci provano con le ultime forze, ma i padroni di casa sfiorano addirittura il tris e portano a casa un successo fondamentale.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1

Marcatori: 48' Palacio, 64' Gabbiadini, 78' Bani

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli ( 72' Schouten), Soriano, Dzemaili (67' Santander); Skov Olsen (55' Orsolini), Palacio, Sansone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris (46' Depaoli), Vieira, Bertolacci (46' Ekdal), Jankto (63' Caprari); Quagliarella, Gabbiadini.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Bereszynski (S), Murru (S), Schouten (B), Colley (S)

Espulsi: Nessuno