Bologna-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita la Salernitana nel posticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bologna-Salernitana

• Data: 1 settembre 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita la Salernitana di Davide Nicola nel posticipo del giovedì del 4° turno infrasettimanale di Serie A. I felsinei sono sedicesimi in classifica con un solo punto conquistato in 3 giornate, mentre i campani si trovano all'11° posto a quota 4, in virtù di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Segui Bologna-Salernitana su DAZN. Attiva ora Nelle 3 gare giocate in Serie A in casa dei rossoblù, questi ultimi non hanno mai perso contro la Salernitana, ottenendo 2 vittorie e un pareggio. I campani, tuttavia, sono imbattuti da 5 gare in trasferta, statistica che rappresenta il record di imbattibilità della squadra granata nel massimo campionato. La Salernitana ha mantenuto la propria porta inviolata nelle ultime 2 partite di campionato, ottenendo tanti clean sheet (2) quanti nel ha ottenuti in totale in tutta la scorsa stagione. Marko Arnautovic è sempre andato a segno lo scorso anno contro la Salernitana: in caso di goal, i campani diventerebbero la prima squadra contro cui l'austriaco ha segnato 3 volte in Serie A. Qualora Federico Bonazzoli dovesse trovare la rete, invece, eguaglierebbe Marco Di Vaio come bomber all-time della squadra nel massimo campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SALERNITANA

Bologna-Salernitana si disputerà la sera di giovedì 1 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 7ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-SALERNITANA IN TV

Il posticipo della 4ª giornata di Serie A, Bologna-Salernitana, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Bologna-Salernitana sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bologna-Salernitana su DAZN sarà affidata a Federico Zanon, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. Sky, invece, non ha ancora annunciato i nomi di telecronista e seconda voce.

BOLOGNA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN e a Sky Go il posticipo Bologna-Salernitana sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Al termine della partita, gli utenti DAZN avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la sfida Bologna-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SALERNITANA

Mihajlovic avrà tutta la rosa a disposizione e davanti a Skorupski schiererà Soumaoro, Medel e Lucumí come componenti della difesa a tre. A centrocampo Schouten e Nico Domínguez giostreranno da interni, con De Silvestri a destra e a sinistra Cambiaso in vantaggio su Lykogiannis. In attacco Arnautovic sarà il centravanti, con Soriano e il rientrante Orsolini come trequartisti alle sue spalle.

Nicola risponderà schierando i campani con il 3-5-2. In attacco Bonazzoli, in vantaggio su Botheim, potrebbe partire dal 1' in coppia con Dia. Sulle due fasce si candidano come titolari a destra Candreva e a sinistra Mazzocchi, che potrebbe spuntarla su Bradaric. Lassana Coulibaly agirà da playmaker, con Maggiore e Vilhena mezzali. In difesa linea a tre formata da Bronn, Federico Fazio e Gyomber. In porta agirà Sepe.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.