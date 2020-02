Bologna, Sabatini su Ibanez: "Neanche alla Roma sanno dov'è"

L'acquisto di Barrow durante il mercato invernale ha avuto un forte impatto sul reparto offensivo del , ma la dirigenza rossoblù è rimasta con l'amaro in bocca per il mancato arrivo di Roger Ibanez, che ha scelto di vestire la maglia della .

Dopo aver frenato le voci sul ritorno di Orsolini alla , Walter Sabatini ha ripercorso con ironia la trattativa per il giovane centrale argentino ai microfoni di 'E' ':

"Ibanez è un desaparecido, manco a Roma sanno dov’è. Noi volevamo prenderlo, ma poi è spuntata la Roma che ha avuto la meglio per questioni economiche, salariali e di commissioni ha preferito andare in giallorosso".

Non sono arrivati dunque altri difensori centrali, i profili indicati da mister Mihajlovic erano ben chiari:

"A quel punto abbiamo deciso di non fare altre operazioni in accordo con Mihajlovic che ci aveva chiesto solo acquisti che che migliorassero la squadra. Occasioni non ce ne sono state e così abbiamo deciso di andare avanti con questo gruppo avendo la massima fiducia in tutti loro".