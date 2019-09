Bologna-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna ospita la Roma nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida la di Paulo Fonseca nella 4ª giornata di . I felsinei sono stati protagonisti di un ottimo avvio di campionato e attualmente si trovano al 2° posto in classifica con 7 punti, gli stessi della , frutto di un pareggio fuori casa a e di due vittorie consecutive contro la nel derby emiliano e sul .

I capitolini, reduci da un brillante successo in contro l' , inseguono a quota 5 punti, con un cammino di 2 pareggi consecutivi contro e nel derby e di una vittoria sul all'Olimpico nell'ultimo turno. Il bilancio dei precedenti in casa dei rossoblù è nettamente favorevole agli emiliani con 31 vittorie, 21 pareggi e 19 affermazioni della Lupa in 71 gare.

Con il successo sulla SPAL nella seconda giornata il Bologna ha raggiunto una striscia positiva in casa di 8 vittorie consecutive: se la squadra di Mihajlovic riuscisse a superare anche la Roma arriverebbe a 9 successi di fila in casa, risultato che non si verificava dal lontano 1941. I giallorossi invece in caso di pareggio allungherebbero a 5 le gare consecutive con il segno X in trasferta nel massimo campionato, come non accadeva dal 1994.

Fra i rossoblù sono 5 i giocatori andati a segno finora, tutti con un goal, mentre fra i giallorossi Aleksandar Kolarov ed Edin Dzeko sono i migliori marcatori della squadra con 2 reti a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Roma

Bologna-Roma Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-ROMA

La partita Bologna-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il confronto, che sarà diretto dal signor Luca Pairetto di Nichelino, sarà il 143° in Serie A fra le due formazioni.

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà supportato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Al termine della gara sarà possibile ascoltare le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso di 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita Bologna-Roma anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go: sarà sufficiente su pc collegarsi alla pagina ufficiale, su dispositivi mobili tablet e smartphone scaricare la app per sistemi iOS e Android.

C'è infine la possibilità di vedere Bologna-Roma su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Mihajlovic potrebbe riproporre in larga parte la formazione che ha superato il Brescia al Rigamonti. Davanti al portiere Skorupski, al centro della difesa Bani va verso la conferma come sostituto di Danilo accanto a Denswil, con Tomiyasu e Djiks terzini. In mediana Medel sarà affiancato con ogni probabilità da Poli, in vantaggio su Dzemaili. Davanti nel ruolo di prima punta Destro insidia l'argentino Palacio, che tuttavia potrebbe giocare a sinistra al posto di Sansone. Gli altri trequartisti saranno ancora Orsolini e Soriano.

Fonseca punterà ancora su Dzeko come prima punta, mentre sulla trequarti rispetto alla gara infrasettimanle di Europa League, con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan dovrebbe rivedersi dal 1' Zaniolo, così come Cristante sulla mediana. In difesa invece a destra dovrebbe tornare Florenzi dal 1', con Spinazzola che insidia sulla sinistra Kolarov (ancora favorito), mentre al centro al posto di Juan Jesus ci sarà Mancini, che farà coppia con Fazio. Sempre indisponibile l'inglese Smalling, fra i pali giocherà ancora Pau Lopez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.