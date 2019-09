Bologna-Roma 1-2: Dzeko all'ultimo respiro regala tre punti ai giallorossi

La Roma supera per 2-1 il Bologna in pieno recupero: a regalare la vittoria ai giallorossi ci pensa il solito Dzeko. A segno anche Sansone e Kolarov.

È 2-1 per la sul al Renato Dall'Ara. I giallorossi di Paulo Fonseca riescono a battere i rossoblù di Sinisa Mihajlovic all'ultimo respiro.

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo che ha visto un sostanziale equilibrio in campo tra le due formazioni. A salire in cattedra è Kolarov che nel giro di cinque minuti si rivela gioia e dolore della Roma.

Il serbo prima sblocca la gara al 49' con la specialità della casa, un calcio di punizione che non lascia scampo a Skorupski, e poi al 54' frana su Soriano in area di rigore. Dal dischetto è Sansone a fare allora 1-1.

6 - Dal suo arrivo alla Roma nel 2017/18, Aleksandar #Kolarov ha realizzato sei gol su punizione diretta in - solo Lionel Messi (12) ne conta di più nel periodo considerando i Top-5 campionati europei. Sentenza. #BolognaRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2019

Un pareggio che dà coraggio al Bologna, con Pau Lopez costretto a un miracolo su Soriano. Il centrocampista rossoblù ha infatti la grande occasione per portare avanti i suoi ma si deve arrendere a un intervento super del portiere spagnolo.

Mihajlovic però ci crede e allora all'80' decide di inserire in un solo colpo sia Palacio che Santander, dando ancora più profondità alla squadra. Ed è proprio la punta paraguaiana a procurare il rosso a Mancini a cinque minuti dalla fine (espulso per doppio giallo), regalando un finale di tensione alla Roma.

Il tecnico del Bologna non ha fatto però i conti con Dzeko, che al 93' decide di regalare il successo ai giallorossi con un colpo di testa perfetto da centroarea. Da sottolineare l'iniziativa di Veretout, con il bosniaco che torna a segnare in trasferta, cosa che non gli accadeva dallo scorso febbraio.

Una vittoria molto importante per la Roma che vola così al quarto posto in classifica grazie ai suoi otto punti. Si deve invece arrendere all'ultimo secondo un Bologna coraggioso e che si dimostra la vera rivelazione di questo avvio di campionato.

IL TABELLINO

BOLOGNA - ROMA 1-2

Marcatori: 49' Kolarov, 54' rig. Sansone, 93' Dzeko

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks (46' Krejci); Poli (80' Palacio), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro (81' Santander).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (70' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (51' Zaniolo), Lo. Pellegrini, Mkhitaryan (86' Juan Jesus); Dzeko.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Florenzi (R), Poli (B), Dijks (B), Tomiyasy (B), Zaniolo (R), Kolarov (R), Veretout (R), Mancini (R)

Espulsi : Mancini (R)