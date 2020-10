Bologna-Reggina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida la Reggina nel 3° Turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Reggina

-Reggina Data: 27 ottobre 2020

27 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : -

- Streaming: -

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta la Reggina di Domenico Toscano nel Terzo turno eliminatorio della Coppa . I felsinei fanno ora il loro ingresso nel torneo, mentre i calabresi hanno eliminato il Teramo nel Secondo Turno, imponendosi 1-0 al Granillo con rete qualificazione firmata da Di Chiara.

I rossoblù e gli amaranto si sono sfidati altre 4 volte nel torneo, l'ultima nel Secondo turno dell'edizione 1998/1999: il bilancio è nettamente favorevole agli emiliani, che in contro la Reggina non hanno mai perso, riportando 3 successi e un pareggio.

La gara arriva per la squadra di Mihajlovic dopo l'impegno in campionato contro la , per i calabresi dopo la trasferta alla Dacia Arena contro il Pordenone in Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-REGGINA

Bologna-Reggina si giocherà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00. Sarà il 5° confronto in Coppa Italia fra le due formazioni.

La sfida del Terzo turno, Bologna-Reggina, non avrà copertura televisiva da parte della Rai, detentrice dei diritti televisivi della Coppa Italia.

La partita Bologna-Reggina non sarà visibile nemmeno in sulla piattaforma Rai Play.

Turnover moderato per Sinisa Mihajlovic, che dovrà sempre fare i conti con le assenze degli infortunati Dijks, Poli, Medel e Skov Olsen. In porta Da Costa rileverà Skorupski, in difesa Calabresi e Denswil potrebbero comporre la coppia centrale, con Mbaye e Hickey come terzini. Sulla mediana possibile chance per Kingsley in coppia con Schouten. Davanti Barrow potrebbe agire da centravanti, supportato da Vignato, Soriano e Sansone sulla trequarti. Dalla panchina Palacio e Santander.

Ampio turnover anche per Toscano, che fatta eccezione per il portiere, che dovrebbe essere ancora una volta il dodicesimo Guarna, visto la positività al Coronavirus di Plizzari, potrebbe mandare in campo di fatto la seconda squadra della Reggina. In difesa linea a tre composta da Marco Rossi, Gasparetto e Stavropoulos. A centrocampo Situm e Di Chiara sulle fasce, con Faty e Folorunsho interni. In attacco spazio al tandem Vasic-Lafferty con l'ex rossonero Mastour a supporto sulla trequarti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Calabresi, Denswil, Hickey; Schouten, Kingsley; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; M. Rossi, Gasparetto, Stavropoulos; Situm, Faty, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Vasic, Lafferty.