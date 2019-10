Bologna-Real Madrid Legends dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Sfida di grande fascino tra Bologna Legends e Real Madrid Leyendas al Dall'Ara: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Una serata di festa in onore dei 110 di storia del club. Così il oggi ha deciso di celebrare la ricorrenza caduta lo scorso 3 ottobre e per la quale questa sera il Renato Dall'Ara accoglierà chiunque vorrà seguire dal vivo l'amichevole di lusso Bologna Legends- Leyendas.

Gli appasionati di calcio potranno così assistere a una grande sfida tra le leggende del passato di rossoblù e blancos, lasciandosi andare a una serata di ritordi.

In campo tanti campioni. Il Bologna ha infatti già confermato la presenza di stelle come Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Andersson, Kolyvanov.

Torneranno invece a indossare la maglia del Real Madrid Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo e tanti altri campioni.

Una vera e propria festa che avrà inizio alle ore 19.00 ma che avrà in questa gara il pezzo forte della serata: il calcio d'inizio è previsto per le 20.45. In contemporanea sarà anche possibile visitare la mostra 'Atleti, cavalieri, goleador'.

Ospite più atteso della serata è sicuramente Roberto Baggio, il quale ha già confermato la propria presenza. Una leggenda rossoblù come lui non poteva infatti assolutamente mancare a un appuntamento così importante per il club e l'intera città.

In questa pagina tutte le informazioni su Bologna Legends-Real Madrid Leyendas: dalle notizie sulle convocati a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-REAL MADRID LEGENDS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna Legends-Real Madrid Leyendas

Bologna Legends-Real Madrid Leyendas Data: 9 ottobre 2019

9 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO BOLOGNA-REAL MADRID LEGENDS

Bologna Legends-Real Madrid Leyendas si disputerà mercoledì 9 ottobre 2019 allo Stadio Renato Dall'Ara. Amichevole di lusso tra le leggende dei rispettivi club, la gara avrà calcio d'inizio alle ore 20.45. L'incontro sarà diretto da Nicola Rizzoli.

Tutti gli appassionati che sono in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire il match Bologna Legends-Real Madrid Leyendas in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Per tutti gli abbonati Sky con la funzione Sky Go attiva nel proprio pacchetto, sarà possibile seguire Bologna Legends-Real Madrid Leyendas in diretta attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata. I nostalgici potranno così assistere alle gesta dei campioni del passato di rossoblù e blancos anche in mobilità.

Il Bologna ha confermato che questa sera scenderanno in campo stelle del passato rossoblù come: Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Andersson e Kolyvanov.

Nel Real Madrid è invece sicura la presenza di Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo. Attesi anche altri campioni della storia dei blancos.