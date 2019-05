Bologna-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna sfida il Parma nel derby emiliano della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic affronta il di Roberto D'Aversa nel Derby emiliano della 36ª giornata di . Entrambe le squadre sono a caccia della salvezza matematica: i felsinei sono quindicesimi con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte, i ducali occupano il 14° posto a quota 38 con un cammino di 9 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte. Rispettivamente di 5 e 6 lunghezze il vantaggio attuale sul terzultimo posto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Federico Santander, Eric Pulgar e Riccardo Orsolini sono i migliori marcatori fra i rossoblù con 6 goal segnati a testa, l'ivoriano Gervinho è invece il giocatore più prolifico fra i gialloblù con un bottino di 10 reti in 27 partite giocate. Il Bologna viene da 2 vittorie consecutive e una sconfitta con il nelle ultime 3 gare disputate, il Parma invece ha rimediato una serie di 5 pareggi consecutivi.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-PARMA

Bologna-Parma si giocherà la sera di lunedì 13 maggio 2019 alle ore 19.00 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà il 32° derby emiliano in Serie A fra le due squadre.

DOVE VEDERE BOLOGNA-PARMA IN TV E STREAMING

Il Derby emiliano Bologna-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà supportato dal commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Chi lo volesse potrà seguire la partita anche in diretta collegandosi con Sky Go attraverso il proprio personal computer, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-PARMA

Qualche problema per Mihajlovic, che paga il clima 'caldo' di San Siro con le assenze per squalifica di Sansone, Dijks e Poli. Nuovamente a disposizione invece dopo il turno di stop Mbaye e Soriano. Sulla fascia sinistra dentro Krejci, in difesa recuperato Lyanco che dovrebbe essere preferito a Helander. In mediana Dzemaili farà coppia con Pulgar. Davanti Palacio dovrebbe decentrarsi a sinistra, con uno tra Destro o Santander prima punta. L'altenativa è inserire Svanberg.

D'Aversa perde per squalifica Kucka e Barillà a centrocampo e avrà ancora fuori per infortunio Biabiany, Gagliolo e Grassi che hanno terminato anzitempo la loro annata. Al posto dello slovacco, nel 5-3-2 dei ducali dovrebbe trovar spazio da mezzala destra Luca Rigoni, mentre Stulac sostituirà Barillà, con Scozzarella in regia. Tutto confermato invece in difesa e attacco, dove dovrebbe essere riproposto il tandem composto da Gervinho e Ceravolo, favorito su Siligardi. Inglese torna tra i convocati.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Di Marco; L. Rigoni, Scozzarella, Stulac; Ceravolo, Gervinho.