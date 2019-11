Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Palacio titolare, torna Bruno Alves dal 1'

Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: Palacio titolare al centro dell'attacco tra Orsolini e Sansone. D'Aversa va col 4-4-2 e Sprocati in avanti.

Le formazioni ufficialii di - , derby emiliano che apre la domenica della 13ª di .

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

PARMA (4-4-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Darmian, Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati

Emergenza in difesa per Mihajlovic, che sarà presente in panchina: Danilo e Bani sono fuori per squalifica. Ritorna Tomiyasu che fa il centrale vicino a Denswil, con Mbaye e Krejci confermati sulle fasce. Vicino a Medel c'è Dzemaili, con Svanberg a fare le veci dell'infortunato Soriano. Orsolini e Sansone larghi, Palacio punta centrale.

Tanti assenti per il Parma, che riparte dal 4-4-2 e un attacco ridotto all'osso: ci sono Sprocati e Kulusevski a fare coppia. Darmian e Barillà occupano le corsie alte, con Iacoponi e Gagliolo più bassi. Mediana con Kucka e Scozzarella, in difesa torna Bruno Alves. Lo affianca Derrmaku.