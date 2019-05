Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Destro e Sprocati titolari

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: Mihajlovic rilancia Destro dall'inizio, D'Aversa sceglie Sprocati nel tridente.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.

PARMA (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel confermata la presenza di Krejci sulla fascia sinistra difensiva e di Destro al centro del tridente d'attacco, con Palacio e Orsolini ai suoi lati. A centrocampo c'è ancora Dzemaili con Pulgar e Soriano.

Il si schiera ancora con la difesa a tre e Iacoponi come centrale accanto a Bruno Alves e Bastoni. Rigoni affianca Scozzarella in mediana, con Gazzola e Dimarco esterni. In attacco la sorpresa è Sprocati nel tridente insieme a Gervinho e Ceravolo.