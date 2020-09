Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Gervinho titolare, out Cornelius

Le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: assenza dell'ultimo minuto il danese, mentre l'ivoriano gioca. Il Bologna lancia Hickey.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-PARMA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh.

La grande novità del si chiama Hickey: il terzino scozzese è arrivato in settimana e scende immediatamente in campo. De Silvestri confermato a destra. In mezzo Poli con Schouten, mentre davanti non c'è Orsolini, ma Skov Olsen.

Il si schiera col 4-3-1-2 con la novità Dezi dietro le due punte. In attacco le maggiori novità: Gervinho c'è ed è titolare con Karamoh, mentre invece Andreas Cornelius non è a disposizione per infortunio, come comunicato dal Parma.