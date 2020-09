Bologna-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La seconda giornata di Serie A si chiude con Bologna-Parma: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 settembre 2020

28 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

Derby tutto emiliano al 'Dall'Ara' dove Bologna e Parma vogliono riscattare la falsa partenza della scorsa settimana.

La squadra di Mihajlovic infatti è stata sconfitta 2-0 dal , mentre i gialloblù hanno perso in casa contro il con lo stesso risultato.

Nella scorsa stagione il Bologna ha vinto la gara d'andata contro il Parma per 4-1, mentre al ritorno i felsinei hanno agguantato il 2-2 in pieno recupero.

Altre squadre

Qui potete trovare tutte le informazioni su Bologna-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-PARMA

Bologna-Parma si giocherà in monday night: la partita è in programma per lunedì 28 settembre 2020 alle ore 20.45. Il derby emiliano si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna.

sarà visibile in diretta esclusiva suIl canale di riferimento in particolare sarà Sky Sport , numero 202 del satellite. La partita sarà visibile anche su Sky Sport, canale 251. Telecronaca a cura di Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

La partita sarà trasmessa in su Sky Go, piattaforma disponibile per tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'app di Sky Go su vari dispositivi come pc o notebook, smartphone o tablet, per poter seguire in diretta streaming la partita.

In alternativa c'è Now TV, servizio di streaming di Sky. La partita sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti che includano la programmazione calcio di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Bologna-Parma si potrà seguire anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale. Minuto dopo minuto vi racconteremo il match del Dall'Ara in tempo reale.

Mihajlovic lancia De Silvestri come terzino destro, a centrocampo fiducia a Schouten e Dominguez, favorito su Poli e Svanberg. In attacco dietro l'esperto Palacio agiranno Soriano, Barrow e Orsolini, quest'ultimo in vantaggio su Skov Olsen. Tomiyasu giocherà ancora come difensore centrale accanto a Danilo.

Liverani, ancora senza Gervinho, dovrebbe confermare la coppia Karamoh-Inglese in attacco anche se Cornelius scalpita. Qualche dubbio a centrocampo dove Grassi, Hernani e Brugman si giocano due maglie. Darmian, nonostante l'imminente trasferimento all' , dovrebbe giocare titolare, dirottato a sinistra vista la contemporanea indisponibilità di Gagliolo e Giuseppe Pezzella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Karamoh.