Bologna-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida il Parma nel derby emiliano, lunch match del 13° turno di A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic affronta il di Roberto D'Aversa nel derby emiliano, lunch match della 13ª giornata di . I felsinei sono quindicesimi in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, i ducali si trovano all'8° posto a quota 17 con un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Segui Bologna-Parma in diretta streaming su DAZN

Nei 16 incontri fra le due formazioni in Serie A in casa del Bologna, il bilancio è favorevole ai rossoblù con 7 successi, 5 pareggi e 4 affermazioni gialloblù. I felsinei sono imbattuti negli ultimi 5 derby complessivi giocati con il Parma (2 vittorie e 3 pareggi) sono la squadra che finora ha subito più falli fra le 20 di Serie A, ben 191.

Il Bologna ha collezionato una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, il Parma invece ha rimediato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria prestigiosa sulla al Tardini.

Rodrigo Palacio è il miglior realizzatore fra i rossoblù con 3 goal realizzati. I ducali sono la sua vittima preferita visti i 9 goal segnati loro in carriera, e proprio con il Parma l'argentino ha trovato la sua prima gioia nel calcio italiano nel dicembre 2009.

Il danese Andrea Cornelius, con un bottino di 5 reti, è invece il giocatore più prolifico dei gialloblù ma non sarà della partita per infortunio. Il derby emiliano segnerà il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, che si è sottoposto di recente al trapianto di midollo osseo dopo aver sostenuto i cicli chemioterapici per combattere la leucemia. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Parma

Bologna-Parma Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BOLOGNA-PARMA

Bologna-Parma si disputerà la mattina di domenica 24 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , è previsto per le ore 12.30. Sarà il 33° derby emiliano fra le due squadre in Serie A.

Il Derby emiliano Bologna-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Bologna-Parma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli utenti DAZN potranno seguire Bologna-Parma in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un totale di 6 complessivi e di 2 in contemporanea, scaricando l'apposita app e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mihajlovic confermerà il 4-2-3-1 e dovrà far fronte all'emergenza in difesa, dove mancheranno per squalifica Bani e Danilo, oltre a Dijks, infortunato. Il tecnico rossoblù ritrova però dal 1' il giapponese Tomiyasu, che ha recuperato e sarà utilizzato da centrale accanto a Denswil, mentre Mbaye e Krejci dovrebbero giocare da terzini. In mediana Dzemaili è favorito su Poli per affiancare Medel. Sulla trequarti è indisponibile Soriano per problemi fisici, spazio dunque a Svanberg fra Orsolini e Sansone. In attacco non ci saranno né Santander né Destro, entrambi infortunati: il riferimento offensivo sarà nuovamente Palacio.

Problemi di infermeria anche per D'Aversa, in particolare in attacco: i ducali saranno infatti privi di Cornelius, Gervinho, Karamoh e Inglese, mentre a centrocampo mancherà anche lo squalificato Hernani. Le molte assenze dovrebbero indurre il tecnico gialloblù a un cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2. Davanti a Sepe, in difesa ci sarà Iacoponi a destra, con Bruno Alves e Dermaku centrali e Gagliolo lungo l'out di sinistra. Darmian potrebbe essere avanzato sulla destra, con Kucka e Scozzarella interni e Barillà sulla corsia mancina. In attacco coppia d'attacco quasi obbligata composta da Kulusevski e Sprocati.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio

PARMA (4-4-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Darmian, Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati.