Bologna-Parma 4-1: monologo rossoblù al Dall'Ara, Mihajlovic vede la salvezza

Il Bologna supera il Parma nel derby emiliano con un netto 4-1: reti di Orsolini e Lyanco, autogoal di Sepe e Sierralta.

Il domina il derby emiliano contro il e fa un bel salto in classifica raggiungendo quota 40 punti. Succede tutto nella ripresa con il poker rossoblù firmato da Orsolini, Lyanco e le autoreti di Sepe e Sierralta.

Grande avvio di gara da parte dei padroni di casa, che collezionano subito due ghiotte palle-goal nel giro di quattro minuti, ma trovano sulla propria strada un grande Sepe. Il portiere gialloblù prima respinge una potente conclusione di Destro, poi sfodera uno strepitoso rilfesso sul diagonale di Krejci.

Dopo venti minuti di grande sofferenza gli ospiti alzano il baricentro e prendono ossigeno, abbassando però anche i ritmi di gioco. Ad inizio ripresa la squadra di Mihajlovic passa con una grande azione: Dzemaili confeziona un assist da urlo per Orsolini, che infila il sinistro vincente nell'angolino basso.

A questo punto gli uomini di D'Aversa sbandano e subiscono anche il raddoppio: questa volta Sepe valuta male una punizione non irresistibile di Pulgar e la palla si insacca dopo aver toccato il palo e lo stesso portiere. Il Bologna controlla senza troppi affanni il match e le cose si complicano ulteriormente per i gialloblù al 62', quando Bruno Alves perde la testa e rimedia due gialli in un minuto, il secondo per reazione su Orsolini.

Gli uomini di Mihajlovic dilagano poi al 72' ancora su calcio piazzato: il colpo di testa di Lyanco finisce sotto la traversa. Nel finale la reazione d'orgoglio del Parma, che colpisce in contropiede sull'asse Gervinho-Inglese: l'attaccante inglese supera Skorupski in uscita, ma negli ultimi minuti di gioco arriva anche il poker felsineo. Pulgar sfugge alla retroguardia e vince un rimpallo in area, l'ultimo tocco è di Sierralta, che beffa il proprio portiere e chiude i giochi.

I GOAL

52’ ORSOLINI 1-0 – Pulgar crossa per Dzemaili, che di tacco serve di prima Orsolini: l'attaccante italiano controlla in area e lascia partire un perfetto sinistro rasoterra all'angolino basso.

59' SEPE AUT. 2-0 - Calcio di punizione preciso ma poco potente per il centrocampista cileno: Sepe valuta male e la palla si insacca dopo aver toccato il palo e lo stesso portiere del Parma.

72' LYANCO 3-0 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore rossoblù prende il tempo a tutti e di testa insacca sotto la traversa.

81' INGLESE 3-1 - Gran giocata in contropiede di Siligardi a liberare Gervinho: il filtrante dell'ivoriano per Inglese è perfetto e il centravanti supera Skorupski in uscita bassa.

84' SIERRALTA AUT. 4-1 - Contropiede di Pulgar, che entra in area e sfrutta un rimpallo: Sierralta tocca per ultimo e beffa Sepe all'angolino basso.

IL TABELLINO

BOLOGNA-PARMA 4-1

Marcatori: 52' Orsolini, 59' Sepe aut., 72' Lyanco, 81' Inglese, 84' Sierralta aut.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo (87' Corbo), Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano (75' Svanberg); Orsolini, Destro (66' Santander), Palacio.

PARMA (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola (60' Siligardi), Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo (60' Inglese), Sprocati (65' Sierralta).

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Dimarco, Rigoni, Soriano, Gervinho, Bruno Alves, Scozzarella

Espulsi: Bruno Alves