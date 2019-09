Bologna, Palacio svela: "Mihajlovic ci ha telefonato all'intervallo, era incazzato"

Rodrigo Palacio, protagonista della rimonta del Bologna contro il Brescia, a 'Sky Sport': "Mihajlovic era incazzato, lo ha detto chiaramente".

Il ha vinto la seconda partita consecutiva in : contro il , però, la gara era cominciata nel peggiore dei modi, con le Rondinelle in vantaggio per due goal a zero. Nel secondo tempo è poi cambiato tutto, con la rimonta targata da Palacio, Poli e Orsolini.

Ma, anche se Sinisa Mihajlovic non ha potuto assistere alla partita dal campo (era infatti a Bologna per riprendere le cure), si è fatto sentire all'intervallo con i giocatori ed i collaboratori. Lo ha svelato Rodrigo Palacio ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Alla fine del primo tempo, all'intervallo, Sinisa Mihajlovic era incazzato e ce l’ha detto chiaramente al telefono. Secondi in classifica? Volevamo 9 punti ma va bene, continuiamo a giocare così e non guardiamo la classifica per ora".

Insomma, il serbo è un tipo che sa farsi sentire e, anche a distanza, sa motivare i suoi giocatori. Dopo la strigliata sono arrivati tre goal da parte del Bologna. Non male.