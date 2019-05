Bologna-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna sfida il Napoli nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic, conquistata la matematica salvezza, sfida il di Carlo Ancelotti, certo del 2° posto in classifica, nell'anticipo della 38ª e ultima giornata di . I felsinei sono dodicesimi in classifica con 41 punti (a pari merito con e , verso cui prevalgono negli scontri diretti) e un cammino di 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte, i partenopei hanno 79 punti, frutto di 24 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Riccardo Orsolini è il miglior marcatore stagionale dei rossoblù in campionato con 8 goal segnati in 34 presenze, mentre il polacco Arkadiusz Milik è il bomber degli azzurri con 17 reti in 34 partite giocate. Il Bologna viene da una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate, il Napoli invece ha rimediato 4 vittorie consecutive nelle ultime giornate, l'ultima delle quali contro l' di Spalletti al San Paolo.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-NAPOLI

Bologna-Napoli si giocherà sabato 25 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Fra le due squadre sarà il 120° confronto nel campionato di Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI IN TV E STREAMING

L'anticipo Bologna-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

Mihajlovic dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 nell'ultima stagionale dei felsinei. Davanti al portiere Skorupski, in difesa Mbaye e Dijks saranno i terzini, mentre Danilo e Lyanco potrebbero comporre la coppia centrale. Davanti alla difesa Pulgar in regia, con Dzemaili al suo fianco (Poli è out). In attacco non recupera Sansone: probabile che sia ancora Destro il centravanti, con Orsolini, Soriano e Palacio alle sue spalle.

Ancelotti avrà squalificati due titolari come Koulibaly in difesa e Allan a centrocampo. Al centro del reparto arretrato Maksimovic e Luperto si contendono il posto accanto ad Albiol, con Malcuit in vantaggio su Hysaj a destra e Ghoulam su Mario Rui a sinistra. A centrocampo Zielinski sarà accentrato accanto a Fabian Ruiz, mentre sulla sinistra potrebbe tornare tra i titolari Insigne, schierato da esterno. In attacco conferma per la coppia Mertens-Milik.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.