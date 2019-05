Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna ospita il Napoli nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'anticipo serale del sabato mette di fronte, nella 38ª e ultima giornata di , il di Sinisa Mihajlovic e il di Carlo Ancelotti. Alle due formazioni restano apparentemente pochi obiettivi, visto che entrambe hanno conseguito i traguardi preposti a inizio stagione. I felsinei, che occupano il 12° posto in classifica con 41 punti, a pari merito con e , ma in vantaggio su di loro per gli scontri diretti, possono puntare al 10° posto, che garantirebbe maggiori introiti economici.

I partenopei guardano di fatto già alla prossima stagione, visto che hanno ormai blindato il 2° posto, che occupano con 79 punti, e precedentemente la qualificazione alla prossima . Ancelotti ritrova Insigne in attacco e potrebbe schierarlo dal 1' accanto a Milik, mentre dovrà rinunciare per squalifica a Koulibaly in difesa e ad Allan a centrocampo.

Mihajlovic, dal canto suo, non sa se potrà disporre di Sansone, e potrebbe confermare in attacco Destro, scalando eventualmente sulla trequarti Palacio. Dubbio in mediana fra Poli e Dzemaili. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-NAPOLI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Bologna-Napoli DATA 25 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ARBITRO Aleandro Di Paolo TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO BOLOGNA-NAPOLI

Bologna-Napoli si disputerà la sera di sabato 25 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con fischio d'inizio alle ore 20.30.

Sarà Sky a trasmettere la partita Bologna-Napoli in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, mentre Lorenzo Minotti si occuperà del commento tecnico.

Gli abbonati, se lo vorranno, potranno seguire Bologna-Napoli anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro personal computer, tablet o smartphone.

BOLOGNA-NAPOLI IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà a tutti di seguire l'anticipo Bologna-Napoli anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal pre-partita fino al fischio finale. Concluso il match, troveranno inoltre sul portale la cronaca della partita e le pagelle, nonché le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due tecnici e dai protagonisti in campo.

Mihajlovic confermerà il 4-2-3-1 che ha dato ottimi risultati ai felsinei. In attacco il recupero di Sansone non è scontato ed è possibile la conferma di Destro dal 1' nel ruolo di prima punta: in questo posto Palacio scalerebbe sulla trequarti con Orsolini e Soriano. In mediana Pulgar sarà il regista, al suo fianco si contendono una maglia Poli e Dzemaili. Più certezze in difesa, dove, davanti al portiere Skorupski, Mbaye e Dijks agiranno da terzini, mentre Danilo e Lyanco comporranno la coppia centrale.

Ancelotti deve far fronte alle squalifiche di Koulibaly in difesa e Allan a centrocampo. Meret sarà confermato fra i pali, mentre al centro del reparto arretrato accanto ad Albiol è duello fra Luperto e Maksimovic per una maglia da titolare. Consueto ballottaggio anche fra i terzini, con Malcuit e Ghoulam in vantaggio su Hysaj e Mario Rui. In mediana Zielinski sarà accentrato accanto a Fabian Ruiz, con Callejón e uno fra Younes e Verdi a presidiare le due fasce. Davanti potrebbe rivedersi dal 1' il recuperato Insigne accanto al bomber Milik.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Insigne, Milik.