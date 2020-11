Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna e Napoli si sfidano nel settimo turno del campionato di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

BOLOGNA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

Orario: 18.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Bologna e Napoli si affrontano in un match valido per la settima giornata del campionato di , al quale arrivano con umori probabilmente contrapposti.

La compagine felsinea infatti, nella sua ultima uscita nel torneo ha posto fine ad un filotto di tre sconfitte consecutive imponendosi per 3-2 in casa contro il grazie alle reti di Barrow (doppietta per lui) e Soriano.

I partenopei sono invece reduci da una pesante sconfitta interna per 2-0 patita contro quella che sin qui è stata una delle più grandi rivelazioni del campionato: il di Roberto De Zerbi.

Per gli uomini guidati da Sinisa Mihajlovic sono sin qui 6 i punti messi in cascina, mentre per quelli di Rino Gattuso, che hanno perso una partita a tavolino contro la , sono 11.

Il prossimo, sarà il confronto numero 123 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio è favorevole al Napoli in virtù dei 44 successi ottenuti a fronte delle 41 affermazioni del Bologna e dei 37 pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Napoli : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-NAPOLI

La sfida che vedrà protagoniste Bologna e Napoli si disputerà domenica 8 novembre 2020 allo stadio Renato Dall’Ara , l’impianto che ospita le gare interne dei felsinei. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18:00.

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente satellitare Sky , più precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani.

Bologna-Napoli sarà trasmessa anche in diretta . Gli abbonati Sky potrannoper seguire la partita sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, che su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, attraverso Sky Go .

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming, hanno un’altra possibilità per seguire la sfida del Dall’Ara :. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Mihajlovic dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Cagliari, con Palacio prima punta supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. Qualche chance per Dominguez come interno, mentre Hickey è insidiato da Denswil a sinistra.

Nel Napoli Insigne, Mertens e Lozano agiranno alle spalle di Osimhen, con Fabian Ruiz e Bakayoko confermati davanti alla difesa. Hysaj e Di Lorenzo pronti a partire dal 1' sulle fasce di difesa, con Manolas e Koulibaly centrali davanti a Ospina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.